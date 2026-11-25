अवनीत कौर का वाइल्ड अवतार, लेपर्ड प्रिंट आउटफिट में दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं। लेपर्ड प्रिंट आउटफिट में शेयर की गई इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और फैंस उनके आत्मविश्वास व स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

तस्वीरों में अवनीत कौर ने लेपर्ड प्रिंट वाला फिटेड, हाई-नेक और फुल-स्लीव्स आउटफिट पहना हुआ है। ड्रेस पर बारीक सीक्वेंस और शिमर का काम इसे एक ग्लैमरस इवनिंग और पार्टी वाइब देता है।





बॉडी-हगिंग सिलुएट और थंबहोल वाली लंबी आस्तीनें अवनीत के इस लुक को मॉडर्न और बोल्ड बनाती हैं।

कानों में गोल्डन इयर कफ़्स, उंगलियों में रिंग्स और डार्क नेल पॉलिश के साथ अवनीत ने पूरे लुक को बैलेंस किया है। उन्होंने बालों को मेसी हाई बन में बांधा है।

तस्वीरों के हर फ्रेम में अवनीत कौर के पोज़ और एक्सप्रेशन बेहद आकर्षक है। कभी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर साइड-प्रोफ़ाइल में पोज़ देना, तो कभी शीशे के पास खड़े होकर रिफ्लेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करना उनके फोटोशूट को खास बनाता है।



अवनीत कौर का यह बोल्ड अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।