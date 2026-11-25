क्या बड़े पर्दे पर आएगी 'पंचायत' की फिल्म? प्रोड्यूसर विजय कोशी ने दिया बड़ा संकेत

लोकप्रिय वेब सीरीज ‘पंचायत’ के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। फुलेरा गांव के सचिव अभिषेक त्रिपाठी और वहां के रंगीन किरदारों की कहानी अब केवल छोटे पर्दे तक सीमित नहीं रह सकती। ‘पंचायत सीजन 5’ के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मेकर्स ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस सीरीज पर फिल्म बनाई जा सकती है।

‘पंचायत सीजन 5’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर विजय कोशी ने फिल्म को लेकर अपने विजन पर खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘पंचायत’ को सिनेमाघरों में ले जाने का विचार किसी अन्य लोकप्रिय ओटीटी सीरीज की बड़ी स्क्रीन सफलता से प्रेरित होकर नहीं आया है। विजय कोशी के मुताबिक, 2016 से ही टीम के मन में यह ख्वाहिश थी कि ‘पंचायत’ को बड़े पर्दे तक पहुंचाया जाए।

उन्होंने कहा कि हर कहानीकार की आखिरी मंजिल बड़ा पर्दा होती है। विजय ने कहा, यह मिर्जापुर या किसी और शो को देखकर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही टीम का लक्ष्य रहा है कि कभी न कभी इस कहानी को थिएटर में लाया जाए।

विजय कोशी ने माना कि 50 से ज्यादा शोज बनाने और मिली लोकप्रियता के बाद बड़ा पर्दा असली कसौटी की तरह होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूरी टीम इस सपने को अपना बनाएगी और भविष्य में ‘पंचायत’ की फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। हालांकि, फिल्म कब बनेगी या इसकी रिलीज विंडो क्या होगी, इस पर अभी कोई तय समयसीमा सामने नहीं आई है।



सीहोर के गांव में अनोखा ट्रेलर लॉन्च

पांचवें सीजन का ट्रेलर 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक गांव में खुले माहौल में लॉन्च किया गया। यह जगह सीरीज के लिए बेहद खास है क्योंकि काल्पनिक गांव फुलेरा की शूटिंग यहीं होती है। पारंपरिक बंद हॉल के बजाय गांव के असली परिवेश में ट्रेलर जारी करने का फैसला सीरीज की सादगी और जमीनी जुड़ाव को दर्शाता है।

फुलेरा में बदला सत्ता का समीकरण

‘पंचायत’ के पिछले चार सीजनों ने ग्रामीण जीवन की सहजता, हल्के-फुल्के हास्य और भावनात्मक पलों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। चौथे सीजन के आखिर में हुए सियासी उलटफेर के बाद पांचवें सीजन में फुलेरा की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आएगी। नई सत्ता और बदलते समीकरणों के बीच सचिव जी के सामने नई चुनौतियां, एमबीए की तैयारी और निजी जीवन से जुड़े फैसले अहम रहने वाले हैं।

जानी-मानी टीम और स्टारकास्ट

इस सीरीज का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसके क्रिएटर्स दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार हैं। लेखन की कमान चंदन कुमार ने संभाली है और इसका निर्माण द वायरल फीवर के बैनर तले किया गया है। कलाकारों की बात करें तो जितेंद्र कुमार के साथ नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे पसंदीदा चेहरे एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।