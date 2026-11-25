रितेश देशमुख की गोद में बैठीं पत्नी जेनेलिया, राहुल गांधी ने शेयर की तस्वीर, जानिए क्या है पूरा मामला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी भाषण नहीं, बल्कि बॉलीवुड के चर्चित कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा से जुड़ी उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी है।

राहुल गांधी ने बिना एक भी शब्द लिखे सिर्फ एक तस्वीर और गाने के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को ऐसा संदेश दिया है, जिसकी इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी अपने माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते से जुड़े एक निजी किस्से को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर थे।

क्या है रितेश और जेनेलिया की वायरल तस्वीर का पूरा मामला?

अभिनेता रितेश देशमुख ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ एक बेहद प्यारी और सहज तस्वीर साझा की थी। इस फोटो में दोनों किसी रेस्तरां में साथ बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि जेनेलिया अलग कुर्सी पर बैठने के बजाय रितेश की गोद में बैठी हुई हैं।

रितेश ने इस तस्वीर के साथ मजेदार कैप्शन लिखा था— "टेबल दो के लिए, कुर्सी एक के लिए।" देखते ही देखते यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई और फैंस ने इसे राहुल गांधी के हालिया बयान से जोड़ना शुरू कर दिया।

इस चर्चा ने तब और जोर पकड़ लिया जब खुद राहुल गांधी ने रितेश देशमुख की इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया। राहुल ने अपनी स्टोरी पर कोई अलग से कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि बैकग्राउंड में शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' का गाना 'तू मिल जाए' जोड़ दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इसे विरोधियों के तंज पर राहुल गांधी का 'बिना बोले दिया गया करारा और हल्का-फुल्का जवाब' मान रहे हैं।

क्यों जुड़ा है यह किस्सा राजीव और सोनिया गांधी से?

इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह से जुड़ी हैं। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपने बचपन की एक बेहद भावुक याद साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके माता-पिता के बीच गहरा प्रेम था और परिवार के साथ खाना खाते समय हमेशा उनकी मां सोनिया गांधी, पिता राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं।

राहुल ने मुस्कराते हुए यह भी कहा था कि बचपन में उन्हें यही सामान्य लगता था, इसलिए जब वे अपने दोस्तों के घर जाते थे तो हैरानी से पूछते थे कि तुम्हारी मम्मी पापा की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं?

सोशल मीडिया पर मिल रही दिलचस्प प्रतिक्रिया

गौरतलब है कि रितेश देशमुख का परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा रहा है और वे महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के पुत्र हैं। हालांकि रितेश ने अपनी पोस्ट में किसी राजनीतिक विषय या विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसकी टाइमिंग की वजह से इंटरनेट पर इसे 'मोहब्बत का संदेश' बताया जा रहा है। कई यूजर्स का मानना है कि पारिवारिक स्नेह और दांपत्य प्रेम को सहजता से स्वीकार करना भारतीय समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव है।