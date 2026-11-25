मां के साथ हर शुक्रवार गेटवे ऑफ इंडिया जाते थे बोमन ईरानी, 60 साल बाद दिखी ऐसी चीज कि हुए भावुक

कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होतीं, बल्कि अपने साथ जिंदगीभर की यादों का खजाना समेटे रहती हैं। अभिनेता बोमन ईरानी के लिए मुंबई का ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया भी ऐसी ही एक खास जगह है। हाल ही में 26/11 आतंकी हमलों के पीड़ितों की याद में इस ऐतिहासिक स्थल पर एक कार्यक्रम होस्ट करने के बाद बोमन ने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत और भावुक किस्सा साझा किया।

बोमन ने दो तस्वीरें शेयर कीं। एक में गेटवे ऑफ इंडिया रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है और उस पर उनका नाम भी चमक रहा है, तो दूसरी तस्वीर उनके बचपन की है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने यादों का पिटारा खोलते हुए बताया कि उनकी मां हर शुक्रवार शाम उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया लेकर जाया करती थीं। वहां दोनों नावों को निहारते, समंदर की नमकीन हवा का मजा लेते और आराम से टहलते थे। मां के साथ बिताए ये पल उनके बचपन की सबसे प्यारी यादों में शामिल हो गए और गेटवे उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया।

लेकिन इस बार गेटवे पहुंचने पर बोमन को एक ऐसा सरप्राइज मिला, जिसने उन्हें हैरान भी किया और भावुक भी। अपने नाम से जगमगाते गेटवे को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि एक छोटी-सी बात थी, जिसे उनकी मां ने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं। और मजेदार बात यह कि उस छोटी-सी डिटेल को नोटिस करने में उन्हें पूरे 60 साल लग गए!

तस्वीरें शेयर करते हुए बोमन ने लिखा, “मेरी मां हर शुक्रवार शाम मुझे गेटवे लेकर जाती थीं। हम वहां नावों को देखते, समंदर की नमकीन हवा में सांस लेते और टहलते थे। बस मां मुझे यह छोटी-सी बात दिखाना भूल गईं। इसे नोटिस करने में मुझे 60 साल लग गए”

यह पल इसलिए भी खास बन गया क्योंकि इसमें बोमन की निजी यादें और मुंबई की ऐतिहासिक पहचान एक साथ जुड़ गईं। बचपन में मां के साथ गेटवे की सैर से लेकर कई दशकों बाद उसी जगह पर शहर के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक को याद करने के कार्यक्रम की मेजबानी तक, गेटवे ऑफ इंडिया बोमन ईरानी की जिंदगी की कहानी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा बना हुआ है।