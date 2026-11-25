दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर मंडराया बम धमकी का साया, ईमेल में IED लगाने की चेतावनी

देशभर में अपने लाइव शो को लेकर सुर्खियां बटोर रहे मशहूर पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ के आगामी बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। खबरों के मुताबिक, उनके AURA India Tour 2026 के तहत होने वाले इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले बम की धमकी भरा एक ईमेल सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिलजीत दोसांझ रविवार, 29 नवंबर को बेंगलुरु के माधवारा स्थित नाइस ग्राउंड्स में परफॉर्म करने वाले हैं। यह शो उनके ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ का अहम हिस्सा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद है। फिलहाल आयोजकों या प्रशासन की ओर से कार्यक्रम में किसी तरह के बदलाव या रद्द करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है।

धमकी भरे ईमेल में क्या लिखा था?

नॉर्थ सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल 9 नवंबर को हुबली-धारवाड़ नगर निगम आयुक्त के आधिकारिक इनबॉक्स में पहुंचा था। ईमेल में दावा किया गया कि कॉन्सर्ट स्थल और पास के माधवारा मेट्रो स्टेशन पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया जा सकता है।

संदेश में लोगों को बच्चों के साथ कार्यक्रम में न आने, लावारिस पड़े आईफोन को न छूने और मेट्रो से सफर न करने जैसी चेतावनियां भी दी गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईमेल के अंत में ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ लिखा था और कुछ खबरों में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) का जिक्र होने की बात भी कही गई है।

पुलिस की कार्रवाई

नॉर्थ-वेस्ट डिवीजन कंट्रोल रूम को 9 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे इस ईमेल की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (BIEC) प्रबंधन से संपर्क कर 29 नवंबर को नाइस ग्राउंड्स में होने वाले कार्यक्रम की पुष्टि की।

पुलिस के उप-निरीक्षक शिवराज एम जे की शिकायत पर नॉर्थ सीईएन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(4) और 353(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ईमेल से जुड़े आईपी पते का पता लगाने और भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच जारी है।

हालांकि, पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह धमकी कितनी गंभीर है या महज अफवाह। इससे पहले एचडीएमसी आयुक्त कार्तिक एम भी इसी तरह की एक धमकी को फर्जी बता चुके हैं।

बढ़ सकती है सुरक्षा

जांच आगे बढ़ने के साथ ही 29 नवंबर को होने वाले बेंगलुरु शो के मद्देनजर नाइस ग्राउंड्स और माधवारा मेट्रो स्टेशन के आसपास सुरक्षा इंतजाम और सख्त किए जाने की संभावना है। प्रशंसकों और प्रशासन की नजर अब पुलिस जांच के नतीजों पर टिकी है।