OTT Releases This Week: विजय सलगांवकर की आखिरी चाल से लेकर स्पाइडर-मैन के नए अवतार तक, इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा असली धमाल

नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का पारा अभी से हाई हो चुका है। अगर आप इस हफ्ते घर बैठकर कुछ नया और दमदार देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी वॉचलिस्ट तैयार कर लीजिए। इस बार सस्पेंस थ्रिलर, सुपरहीरो एडवेंचर, पॉलिटिकल ड्रामा और आस्था से जुड़ी कहानियों का जबरदस्त तड़का लगने जा रहा है। आइए जानते हैं इस हफ्ते डिजिटल पर्दे पर दस्तक देने वाली सबसे बड़ी फिल्मों और सीरीज के बारे में:

1. दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion)

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix) | रिलीज डेट: 27 नवंबर

विजय सलगांवकर एक बार फिर अपने परिवार को बचाने के लिए दिमाग का सबसे बड़ा खेल खेलने लौट रहा है। इस पॉपुलर थ्रिलर फ्रेंचाइजी के आखिरी चैप्टर में पुराने राज खुलने की कगार पर हैं, क्योंकि जांच टीम के हाथ कुछ नए सबूत लग गए हैं। अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन के साथ इस बार जयदीप अहलावत की एंट्री कहानी में नया रोमांच लेकर आएगी।

2. स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे (Spider-Man: Brand New Day)

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix) | रिलीज डेट: 26 नवंबर

डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र के चार साल बाद पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अब दुनिया उसे भूल चुकी है। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब पीटर के अंदर अजीब और दर्दनाक शक्तियां जागने लगती हैं। मदद के लिए वह ब्रूस बैनर (मार्क रफैलो) के पास जाता है, लेकिन आगे चलकर उसे जीन ग्रे (सैडी सिंक) से जुड़े एक बड़े खतरे से निपटने के लिए पनिशर (जॉन बर्नथल) के साथ हाथ मिलाना पड़ता है।

3. हनुमान अंश (Hanuman Ansh)

प्लेटफॉर्म: सोनी लिव (SonyLIV) | रिलीज डेट: 27 नवंबर

बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी यह फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है। आस्था, भक्ति और मानसिक शांति का संदेश देती यह फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

4. ढाई चाल (Dhai Chaal)

प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार (JioHotstar) | रिलीज डेट: 27 नवंबर

नवीन चौधरी के दो उपन्यासों पर आधारित इस पॉलिटिकल ड्रामा को रितेश शाह ने लिखा है। कहानी छात्र नेता मयूर भारद्वाज (गगन अरोड़ा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका सामना कैंपस चुनाव में आदिल जफर खान से होता है। कॉलेज की राजनीति से शुरू होकर यह कहानी राज्य सरकार के भीतर चल रही सत्ता की खींचतान और मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने की साजिश तक जा पहुंचती है। सीरीज में अंकित सिवाच और अंजलि तत्रारी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

5. सुपरगर्ल (Supergirl)

प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार (JioHotstar) | रिलीज डेट: 26 नवंबर

मशहूर कॉमिक सीरीज 'वुमन ऑफ टुमॉरो' पर आधारित इस फिल्म में मिली एल्कॉक सुपरगर्ल (कारा ज़ोर-एल) के किरदार में नजर आएंगी। अपने प्यारे डॉग क्रिप्टो के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकली सुपरगर्ल की मुलाकात रूथी मैरी नॉल (ईव रिडली) से होती है। दोनों मिलकर क्रेम ऑफ द येलो हिल्स (मैथियास शोएनर्ट्स) को सबक सिखाने के मिशन पर निकलती हैं, जिसने रूथी के परिवार को खत्म किया और क्रिप्टो को नुकसान पहुंचाया है।

6. ब्लेड रनर 2099 (Blade Runner 2099)

प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो (Prime Video) | रिलीज डेट: 25 नवंबर

भविष्य के लॉस एंजिल्स की पृष्ठभूमि पर बनी इस साइंस-फिक्शन सीरीज में मिशेल योह और हंटर शेफर मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी कोरा नाम की एक भगोड़ी लड़की की है, जो खुद ब्लेड रनर बन जाती है और एक मरते हुए रेप्लिकेंट ओल्वेन के साथ मिलकर एक लापता शख्स की तलाश शुरू करती है। इस जांच के दौरान उनके हाथ एक ऐसा सच लगता है, जो पूरे शहर के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।

7. द हंटिंग वाइव्स सीजन 2 (The Hunting Wives Season 2)

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix) | रिलीज डेट: 26 नवंबर

पहले सीजन के सस्पेंस के बाद सोफी (ब्रिटनी स्नो) और मार्गो (मालिन एकरमैन) इस बार एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आएंगी। लेकिन जब नए दुश्मन सामने आते हैं और दफन हुए राज बाहर निकलने लगते हैं, तो दोनों को मजबूरन फिर से साथ आना पड़ता है। यह सीजन भी सत्ता, धोखे और उलझे हुए रिश्तों के खतरनाक खेल को आगे बढ़ाएगा।

8. फूल नाइट (Fool Night)

प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix) | रिलीज डेट: 26 नवंबर

एनीमे लवर्स के लिए कासुमी यासुदा की मंगा पर आधारित यह सीरीज किसी ट्रीट से कम नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी गायब हो चुकी है, वहां ऑक्सीजन बचाने के लिए इंसान खुद को पौधों में बदलने की प्रक्रिया (ट्रांसफ्लोरेशन) से गुजरते हैं। इसके सभी 12 एपिसोड जापानी के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में भी स्ट्रीम होंगे।

9. क्लैशिंग थ्रू द स्नो (Clashing Through the Snow)

प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो (Prime Video) | रिलीज डेट: 23 नवंबर

यह एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है। दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी पब्लिशिंग एडिटर्स, रयान (क्रिस्टोफर ब्रिनी) और हन्ना (मिशेल रैंडोल्फ) बर्फीले तूफान की वजह से फ्लाइट्स रद्द होने पर मजबूरन एक ही रेंटल कार में न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान होने वाली नोकझोंक और मजेदार मोड़ इस फिल्म को खास बनाते हैं।