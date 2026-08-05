बॉक्स ऑफिस पर 'स्पाइडर-मैन' का महाजाल: 300 करोड़ पार, अब 400 करोड़ पर नजर

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिनेमाघरों में इस सुपरहीरो ने ऐसा जाला बुना है कि दर्शक खुद-ब-खुद खींचे चले आ रहे हैं। अपने ऐतिहासिक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, आम वर्किंग डेज (सोमवार और मंगलवार) में भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है।

रिलीज के पहले हफ्ते के खत्म होने से पहले ही फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अब इस फिल्म का सफर सीधे 400 करोड़ के मील के पत्थर की ओर बढ़ चला है।

आमतौर पर वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने क्रूशियल मंडे (5वें दिन) को भी 23.60 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन करके सभी को चौंका दिया। इसके बाद मंगलवार (6वें दिन) को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और 22 करोड़ रुपये की कमाई की।

हॉलीवुड के एलीट क्लब में हुई शामिल

इस जबरदस्त सफलता के साथ ही 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली महज तीसरी हॉलीवुड फिल्म बन गई है। इससे पहले केवल साल 2019 की ब्लॉकबस्टर 'एवेंजर्स: एंडगेम' (Avengers: Endgame) और 2022 की 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (Avatar: The Way Of Water) ही यह अनोखा कारनामा कर पाई थीं।

एक नजर फिल्म की छप्परफाड़ कमाई पर (पहला हफ्ता):

गुरुवार: 61.00 करोड़ रुपये

शुक्रवार: 48.30 करोड़ रुपये

शनिवार: 70.80 करोड़ रुपये

रविवार: 77.50 करोड़ रुपये

सोमवार: 23.60 करोड़ रुपये

मंगलवार: 22.00 करोड़ रुपये

कुल कमाई (6 दिन): 303.20 करोड़ रुपये

(नोट: यह आंकड़े भारत में रिलीज हुए सभी वर्जन्स के कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आधारित हैं।)

जिस तूफानी रफ्तार से फिल्म का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत में यह फिल्म कमाई के कई नए शिखर छुएगी।