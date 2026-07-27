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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (17:36 IST)

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Movie Preview: जानिए कहानी, स्टारकास्ट, बजट और रिलीज से जुड़ी हर बड़ी बात

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Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:36 IST)
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मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। Spider-Man: No Way Home के भावनात्मक अंत के बाद यह फिल्म पीटर पार्कर की जिंदगी के बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत करेगी। इस बार कहानी पहले से ज्यादा व्यक्तिगत, भावनात्मक और रहस्यमयी बताई जा रही है। फिल्म का निर्देशन Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings के निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है।
 

क्या है फिल्म की कहानी?

Spider-Man: Brand New Day की कहानी No Way Home की घटनाओं के कुछ साल बाद शुरू होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के कारण पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। यहां तक कि उसकी सबसे करीबी दोस्त एमजे (Zendaya) और नेड (Jacob Batalon) भी उसे नहीं पहचानते।
 
ऐसे में पीटर एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करता है। वह अकेले ही न्यूयॉर्क की रक्षा करता है, लेकिन उसके सामने इस बार एक ऐसा रहस्यमयी खलनायक आता है जो लोगों के दिमाग और यादों पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। फिल्म में भावनात्मक संघर्ष के साथ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही, The Punisher की एंट्री इस कहानी को और रोमांचक बना देती है।
 

लीड रोल में कौन हैं?

फिल्म में एक बार फिर टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर/स्पाइडर-मैन की भूमिका निभा रहे हैं। टॉम हॉलैंड ने 2016 में Captain America: Civil War से MCU में स्पाइडर-मैन के रूप में डेब्यू किया था और देखते ही देखते वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय सुपरहीरो कलाकारों में शामिल हो गए।
 
टॉम हॉलैंड की खासियत यह है कि उन्होंने स्पाइडर-मैन के किरदार में किशोर उम्र की मासूमियत, हास्य और भावनात्मक गहराई को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। यही वजह है कि उनकी स्पाइडर-मैन फिल्मों ने दुनिया भर में अरबों डॉलर का कारोबार किया है।
 

स्टारकास्ट

फिल्म में कई लोकप्रिय कलाकार नजर आएंगे—
  • टॉम हॉलैंड – पीटर पार्कर / स्पाइडर-मैन
  • ज़ेंडाया – एमजे
  • जैकब बैटलॉन – नेड लीड्स
  • जॉन बर्नथल – द पनिशर
  • मार्क रफैलो – ब्रूस बैनर / हल्क
  • माइकल मैंडो
  • ट्रामेल टिलमैन
 

निर्देशक कौन हैं?

फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है। उन्होंने इससे पहले MCU की सफल फिल्म Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings का निर्देशन किया था। क्रेटन को एक्शन के साथ भावनात्मक कहानी कहने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इस फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।
 

फिल्म का बजट

हालांकि निर्माता Marvel Studios और Sony Pictures ने फिल्म का आधिकारिक बजट सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन हॉलीवुड ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार इसका अनुमानित बजट 200 से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1,700–2,100 करोड़ रुपये) के बीच माना जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

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भारत में कब रिलीज होगी?

भारत में SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY 30 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय दर्शकों को यह फिल्म अमेरिका से एक दिन पहले देखने का मौका मिलेगा।
 

कितनी भाषाओं में रिलीज होगी?

भारत में यह फिल्म कुल 6 भाषाओं में रिलीज की जाएगी: 
  • अंग्रेजी
  • हिंदी
  • तमिल
  • तेलुगु
  • मलयालम
  • कन्नड़
 

स्पाइडर-मैन सीरीज पर अब तक कितनी फिल्में बन चुकी हैं?

अगर लाइव-एक्शन स्पाइडर-मैन फिल्मों की बात करें तो Brand New Day से पहले कुल 9 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं:  
 
टोबी मैग्वायर ट्रिलॉजी
  • Spider-Man (2002)
  • Spider-Man 2 (2004)
  • Spider-Man 3 (2007)
 
एंड्रयू गारफील्ड सीरीज
  • The Amazing Spider-Man (2012)
  • The Amazing Spider-Man 2 (2014)
 
टॉम हॉलैंड (MCU)
  • Spider-Man: Homecoming (2017)
  • Spider-Man: Far From Home (2019)
  • Spider-Man: No Way Home (2021)
  • Spider-Man: Brand New Day (2026) – चौथी MCU स्पाइडर-मैन फिल्म
 

क्यों खास है यह फिल्म?

Spider-Man: Brand New Day सिर्फ एक और सुपरहीरो फिल्म नहीं है, बल्कि यह पीटर पार्कर की जिंदगी के सबसे कठिन दौर की कहानी है। इस बार उसके पास न दोस्त हैं, न पहचान और न ही पुरानी दुनिया का सहारा। ऐसे में उसे अकेले अपने अस्तित्व और शहर दोनों की रक्षा करनी होगी। यही वजह है कि इसे टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे भावनात्मक और परिपक्व स्पाइडर-मैन फिल्म माना जा रहा है। शुरुआती एडवांस बुकिंग और दर्शकों की उत्सुकता को देखते हुए फिल्म से भारत सहित दुनियाभर में शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।
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