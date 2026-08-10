Spider-Man Brand New Day ने रचा इतिहास, भारत में 400 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म

हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसकी उम्मीद शायद खुद फिल्म के निर्माताओं ने भी नहीं की होगी। दूसरे वीकें में भी फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने रविवार तक भारत में 419.80 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है और इसी के साथ दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं।

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। इस मामले में उसने ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (2022) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। ‘अवतार 2’ ने भारत में अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान जितना कारोबार किया था, ‘स्पाइडर-मैन’ ने उसे पार करते हुए नया इतिहास रच दिया है।

फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह भारत में 400 करोड़ रुपये के नेट बॉक्स ऑफिस क्लब में पहुंचने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। दूसरे सप्ताह में भी दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरे सप्ताह के शुक्रवार को फिल्म ने 14.60 करोड़ रुपये, शनिवार को 34.20 करोड़ रुपये और रविवार को करीब 35 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई 83.80 करोड़ रुपये रही।

फिल्म ने पहले सप्ताह में 8 दिनों में 336 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था। दूसरे सप्ताहांत के 83.80 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद इसकी कुल कमाई 419.80 करोड़ रुपये हो गई है।

अब नजर इस बात पर है कि ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ भारत में 450 करोड़ या उससे भी आगे पहुंच पाती है या नहीं। जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडर-मैन का यह नया रिकॉर्ड लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है।