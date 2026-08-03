Spider-Man Brand New Day Box Office Collection: भारत में हॉलीवुड का नया बादशाह बना स्पाइडर-मैन, 4 दिन में 257.60 करोड़ रुपये

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर Spider-Man Brand New Day ने ऐसा धमाका किया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। फिल्म ने रिलीज के पहले ही एक्सटेंडेड वीकेंड में 257.60 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है। यह किसी भी हॉलीवुड फिल्म की भारत में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कमाई बन गई है। पहले दिन से लेकर रविवार तक फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती गई, जिसने साफ संकेत दे दिए हैं कि स्पाइडर-मैन का क्रेज इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।

पहले दिन से ही दिखा जबरदस्त क्रेज

फिल्म ने गुरुवार को रिलीज के साथ ही 61 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग दर्ज की। इसके बाद शुक्रवार को कमाई 48.30 करोड़ रुपये रही। हालांकि दूसरे दिन मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन वीकेंड शुरू होते ही दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ पड़ी और शनिवार को फिल्म ने 70.80 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया।

रविवार बना सबसे बड़ा गेमचेंजर

रविवार को फिल्म ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। चौथे दिन 77.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ Spider-Man Brand New Day ने नया इतिहास लिख दिया। चार दिनों का कुल भारतीय नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 257.60 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा किसी भी हॉलीवुड रिलीज के लिए भारत में अभूतपूर्व माना जा रहा है।

अब 400 करोड़ के बाद 500 करोड़ क्लब पर नजर

जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखते हुए 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा बेहद करीब माना जा रहा है। ट्रेड सर्किल का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में दर्शकों का उत्साह इसी तरह बना रहा तो फिल्म 500 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर सकती है। ऐसा होने पर Spider-Man Brand New Day भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों के लिए नया बेंचमार्क स्थापित कर देगी।

चार दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Spider-Man Brand New Day ने भारत में सभी भाषाओं के संस्करणों को मिलाकर गुरुवार को 61 करोड़ रुपये, शुक्रवार को 48.30 करोड़ रुपये, शनिवार को 70.80 करोड़ रुपये और रविवार को 77.50 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया। इस तरह फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 257.60 करोड़ रुपये हो गया है।