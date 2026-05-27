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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : बुधवार, 27 मई 2026 (17:32 IST)

अबराम को एक्टर नहीं टेनिस प्लेयर बनता देखना चाहते हैं शाहरुख खान! बताई थी यह वजह

AbRam Khan birthday
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गौरी खान के सबसे छोटे और लाडले बेटे अबराम खान 27 मई 2026 को पूरे 13 साल के हो गए हैं। यानी अबराम ने आधिकारिक तौर पर 'टीनेज' की उम्र में कदम रख दिया है। सोशल मीडिया पर किंग खान के फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स अबराम को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।
 
अबराम खान हमेशा से ही पैपराजी और सोशल मीडिया के सबसे पसंदीदा स्टारकिड्स में से एक रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां पूरी दुनिया अबराम में भविष्य का 'अगला शाहरुख खान' देखती है, वहीं खुद शाहरुख खान अपने छोटे बेटे के लिए कुछ और ही सपना संजोए बैठे हैं? 
 
शाहरुख खान अबराम को एक्टर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते देखना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब शाहरुख खान से उनके सबसे छोटे बेटे अबराम के करियर और भविष्य के प्लान्स के बारे में पूछा गया, तो किंग खान ने बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाला जवाब दिया था।
शाहरुख खान ने कहा था, मुझे लगता है कि अबराम का टैलेंट थोड़ा अलग किस्म का है। वह बहुत मासूम और संवेदनशील है। मेरी हमेशा यह उम्मीद रहेगी कि वह अपनी इसी संवेदनशीलता के जरिए जीवन में कुछ बहुत अच्छा और अलग काम करे।
 
अपने इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख ने कहा था कि अगर अबराम टेनिस प्लेयर बनेंगे, तो वह मैदान पर बहुत 'कूल' लगेंगे। शाहरुख के मुताबिक, जब अबराम के बाल हवा में उड़ते हैं और जो उनके चेहरे के हाव-भाव होते हैं, उसे देखकर एकदम परफेक्ट टेनिस प्लेयर वाली वाइब आती है। किंग खान को लगता है कि खेल की दुनिया अबराम के व्यक्तित्व पर ज्यादा जचेगी।
 
महज 1 साल की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
भले ही शाहरुख खान उन्हें खेल की दुनिया में देखना चाहते हों, लेकिन अबराम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो बड़े-बड़े एक्टर्स को नसीब नहीं होता। अबराम खान ने महज 1 साल की उम्र में ही बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपना डेब्यू कर लिया था।
साल 2014 में रिलीज हुई फराह खान के निर्देशन और गौरी खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' के एंड क्रेडिट्स में नन्हे अबराम को दिखाया गया था। फिल्म के आखिरी गाने में जब फराह अपनी पूरी क्रू टीम को इंट्रोड्यूस कराती हैं, तब शाहरुख खान अपने नन्हे लाडले अबराम को गोद में लिए स्क्रीन शेयर करते नजर आते हैं।
 
इस वाकये को याद करते हुए शाहरुख ने एक बार मजाक में कहा था, हमारे घर का एक नियम है, जो उम्र में सबसे छोटा होता है, उसे सबसे पहले और सबसे जल्दी ब्रेक मिलता है। यही वजह है कि अबराम को घर में सबसे पहले स्क्रीन स्पेस मिला।
 
आर्यन और सुहाना से बिल्कुल अलग है अबराम का अंदाज
शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान जहां कैमरे के पीछे रहकर निर्देशन में अपना करियर बना रहे हैं और उनकी वेब सीरीज जल्द ही दस्तक देने वाली है, वहीं बेटी सुहाना खान फिल्म 'द आर्चीज' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ऐसे में फैंस की नजरें हमेशा इस बात पर टिकी रहती हैं कि अबराम खान आगे चलकर क्या करेंगे।
 
अबराम खान का जन्म 27 मई 2013 को सरोगेसी के जरिए हुआ था। बचपन से ही वह आईपीएल मैचों के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स को चीयर करते हुए स्टेडियम में नजर आते रहे हैं। स्पोर्ट्स के प्रति उनका यह लगाव भी शाहरुख की 'टेनिस प्लेयर' वाली ख्वाहिश को बल देता है।
 
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