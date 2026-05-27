सिनेमाघरों में भौकाल मचाने आ रही 'मिर्जापुर द मूवी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर 'मिर्जापुर' के उसी पुराने भौकाल को अब सीधे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। ओटीटी की दुनिया पर राज करने वाली भारत की सबसे कामयाब और चहेती फ्रेंचाइजी अब पहली बार थिएटर्स में एक महा-सिनेमाई धमाके के रूप में तब्दील होने जा रही है।

फैंस की बेकरारी को खत्म करते हुए मेकर्स ने एलान कर दिया है कि 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में गदर मचाने आ रही है। ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद, भारत की सबसे बड़ी और कल्ट फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' अब तक की अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने जा रही है।

कालीन भैया और गुड्डू पंडित का भौकाल अब सीधे बड़े पर्दे पर दिखने वाला है क्योंकि 'मिर्जापुर: द मूवी' थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है। अपने इस खूंखार और गद्दी की जंग वाले कड़क यूनिवर्स को पहली बार बड़े कैनवास पर उतारते हुए मेकर्स इसे साल 2026 का सबसे बड़ा धमाका बनाने में जुटे हैं। दमदार डायलॉग्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन और हाई-वोल्टेज ड्रामे का यह डबल डोज़ फैंस को एक कल्ट सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता है।

​इसी बीच, फैंस की धड़कनें तेज करते हुए फिल्म का ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो चुका है—'मिर्जापुर: द मूवी' को थिएटर्स में राज करने में अब सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। इस बड़े एलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बेकरारी चरम पर है, जो सत्ता, बदले और मिर्जापुर के उस गन-पाउडर वाले माहौल में दोबारा डूबने के लिए बेताब बैठे हैं।

​बड़े पर्दे की यह फिल्म पहले से कहीं ज्यादा खूंखार एक्शन सीन्स, दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट्स और ऐसे खतरनाक मोड़ों से सजी होगी जो मिर्जापुर की पूरी कहानी को बदलकर रख देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महा-मुकाबले में पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु जैसे पुराने और चहेते किरदारों की टोली तो वापस आ ही रही है, साथ ही कुछ नए चेहरों की एंट्री से कहानी का डायनेमिक्स पूरी तरह बदलने वाला है।

​अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस पेशकश को डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने, जबकि इसकी कड़क स्क्रिप्ट पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन (एक्सेल एंटरटेनमेंट) में बनी यह मोस्ट-अवेटेड फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रही है।