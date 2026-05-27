बुधवार, 27 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mirzapur the movie countdown start film release date 4 september 2026
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 27 मई 2026 (16:04 IST)

सिनेमाघरों में भौकाल मचाने आ रही 'मिर्जापुर द मूवी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

Mirzapur The Movie
अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर 'मिर्जापुर' के उसी पुराने भौकाल को अब सीधे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। ओटीटी की दुनिया पर राज करने वाली भारत की सबसे कामयाब और चहेती फ्रेंचाइजी अब पहली बार थिएटर्स में एक महा-सिनेमाई धमाके के रूप में तब्दील होने जा रही है। 
 
फैंस की बेकरारी को खत्म करते हुए मेकर्स ने एलान कर दिया है कि 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में गदर मचाने आ रही है। ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद, भारत की सबसे बड़ी और कल्ट फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' अब तक की अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने जा रही है। 
 
कालीन भैया और गुड्डू पंडित का भौकाल अब सीधे बड़े पर्दे पर दिखने वाला है क्योंकि 'मिर्जापुर: द मूवी' थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है। अपने इस खूंखार और गद्दी की जंग वाले कड़क यूनिवर्स को पहली बार बड़े कैनवास पर उतारते हुए मेकर्स इसे साल 2026 का सबसे बड़ा धमाका बनाने में जुटे हैं। दमदार डायलॉग्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन और हाई-वोल्टेज ड्रामे का यह डबल डोज़ फैंस को एक कल्ट सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता है।
​इसी बीच, फैंस की धड़कनें तेज करते हुए फिल्म का ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो चुका है—'मिर्जापुर: द मूवी' को थिएटर्स में राज करने में अब सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। इस बड़े एलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बेकरारी चरम पर है, जो सत्ता, बदले और मिर्जापुर के उस गन-पाउडर वाले माहौल में दोबारा डूबने के लिए बेताब बैठे हैं।
 
​बड़े पर्दे की यह फिल्म पहले से कहीं ज्यादा खूंखार एक्शन सीन्स, दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट्स और ऐसे खतरनाक मोड़ों से सजी होगी जो मिर्जापुर की पूरी कहानी को बदलकर रख देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महा-मुकाबले में पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल और दिव्येंदु जैसे पुराने और चहेते किरदारों की टोली तो वापस आ ही रही है, साथ ही कुछ नए चेहरों की एंट्री से कहानी का डायनेमिक्स पूरी तरह बदलने वाला है।
 
​अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस पेशकश को डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने, जबकि इसकी कड़क स्क्रिप्ट पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन (एक्सेल एंटरटेनमेंट) में बनी यह मोस्ट-अवेटेड फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रही है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
डीपनेक गाउन में कंगना शर्मा ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

डीपनेक गाउन में कंगना शर्मा ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फ्लॉन्ट किया क्लीवेज

डीपनेक गाउन में कंगना शर्मा ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, फ्लॉन्ट किया क्लीवेजअपनी बोल्डनेस और कातिलाना अदाओं के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना शर्मा जब भी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर आती हैं, फैंस की धड़कनें तेज हो जाती है। हाल ही में कंगना ने अपनी कुछ बेहद हॉट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं।

सिनेमाघरों में भौकाल मचाने आ रही 'मिर्जापुर द मूवी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

सिनेमाघरों में भौकाल मचाने आ रही 'मिर्जापुर द मूवी, इस दिन रिलीज होगी फिल्मअमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर 'मिर्जापुर' के उसी पुराने भौकाल को अब सीधे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। ओटीटी की दुनिया पर राज करने वाली भारत की सबसे कामयाब और चहेती फ्रेंचाइजी अब पहली बार थिएटर्स में एक महा-सिनेमाई धमाके के रूप में तब्दील होने जा रही है।

क्या NEET विवाद पर बोलने की वजह से 'इंडियन आइडिल 16' से बाहर हुए विशाल ददलानी? सामने आया सच

क्या NEET विवाद पर बोलने की वजह से 'इंडियन आइडिल 16' से बाहर हुए विशाल ददलानी? सामने आया सचबॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर-सिंगर विशाल ददलानी हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने NEET पेपर लिक विवाद पर अपनी राय रखी। विशाल ने कहा था कि ऐसे जाहिल गवारों को कृपया सत्ता में मत डालिए। उनके इसी बयान को आधार बनाकर कुछ सोशल मीडिया पेजों और मीम चैनलों ने यह अफवाह उड़ा दी कि मेकर्स ने उनकी राजनीतिक और तीखी टिप्पणियों के चलते उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

हेली शाह का समर स्टाइल: आरामदायक और स्टाइलिश फैशन का परफेक्ट मेल

हेली शाह का समर स्टाइल: आरामदायक और स्टाइलिश फैशन का परफेक्ट मेलफ्लोई ड्रेसेज, आरामदायक को-ऑर्ड सेट्स और बीच-फ्रेंडली आउटफिट्स, हेली शाह का समर वॉर्डरोब हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है, जो गर्मियों में बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश दिखना चाहती है। हेली अपने लुक्स में कम्फर्ट और फैशन का ऐसा संतुलन बनाए रखती हैं, जो समर ड्रेसिंग को आसान और ट्रेंडी बना देता है। आइए देखते हैं उनके कुछ शानदार समर आउटफिट्स, जो आपके फैशन मूड बोर्ड में जरूर शामिल होने चाहिए।

'पेड्डी' का काउंटडाउन हुआ शुरू, फिल्म की रिलीज से 9 दिन पहले मेकर्स ने ड्रॉप किया राम चरण का दिलचस्प पोस्ट

'पेड्डी' का काउंटडाउन हुआ शुरू, फिल्म की रिलीज से 9 दिन पहले मेकर्स ने ड्रॉप किया राम चरण का दिलचस्प पोस्टडायरेक्टर बुच्ची बाबू सना की फिल्म 'पेड्डी' के जबरदस्त ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है। ट्रेलर में मेगास्टार राम चरण स्पोर्ट्स के एक अनोखे मल्टीवर्स में तीन बेहद कड़क और अलग-अलग लुक्स में दिखाई दे रहे हैं। रिलीज़ की उल्टी गिनती शुरू होते ही मेकर्स ने राम चरण का एक नया और सस्पेंस से भरा पोस्टर ड्रॉप किया है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com