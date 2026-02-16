सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. priya bakshi mumbai auto incident regional bias controversy viral video
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (13:01 IST)

प्रिया बख्शी के साथ ऑटो में बदसलूकी! एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डरावना अनुभव

Priya Bakshi viral video
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया बख्शी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई एक ऐसी घटना का खुलासा किया है जिसने महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। प्रिया ने बताया कि 14 फरवरी की देर रात बांद्रा से घर लौटते समय एक ऑटो रिक्शा में सवार थीं, जब ड्राइवर ने कथित तौर पर रास्ता बदल लिया और बार-बार कहने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी।
 
प्रिया बख्शी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह घबराई हुई दिख रही हैं। जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर उस रास्ते पर नहीं है जिसे वह जानती हैं या जो गूगल मैप्स दिखा रहा है, तो उन्होंने तुरंत विरोध किया। वीडियो में वह कहती सुनाई देती हैं, 'भैया ऑटो रोको, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी।' 
 
हालांकि, ड्राइवर ने उनकी बात अनसुनी करते हुए तर्क दिया कि मैप रास्ता नहीं बता रहा है, लेकिन वह सही जा रहा है। विवाद तब और बढ़ गया जब ड्राइवर ने गुस्से में ऑटो रोका और कहा, 'ये हमारा एरिया है, यहां मत आया करो।' इस व्यवहार से आहत प्रिया ने ऑटो से उतरने के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया। 
 
प्रिया कहती हैं, 'हम नॉर्थ इंडियंस को कूडे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेर काम हो गया! मैं यहां बकवास नहीं करने वाली हूं। सच में।' उन्होंने कैप्शन में लिखा, किसी शहर से अनजान होना किसी को कमतर नहीं बनाता। सवाल पूछना अपमानजनक नहीं होता। और एक अलग क्षेत्र से ताल्लुक रखना किसी को अजनबी या बाहरी नहीं बना देता। कई बार असली मुद्दा रास्ता नहीं, बल्कि लोगों का रवैया और पूर्वाग्रह होता है। 
 
हालांकि, बाद में यह भी सामने आया कि यह वीडियो एक 'ब्रांड कोलैबोरेशन' का हिस्सा था, लेकिन प्रिया ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे का संदेश और डर वास्तविक था।
 
बता दें कि प्रिया बख्शी ने साल 2024 में फिल्म 'JNU: जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थीं। एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले प्रिया एक सफल मॉडल रही हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
जब मिले उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले दो सितारे मनोज तिवारी और सिद्धांत चतुर्वेदी, दिखा 'बनारसी स्वैग'

जतिन सरना–मधुरिमा रॉय की 'ना जाने कौन आ गया' का टीजर आउट, दिखेगी प्यार और बदले की आग से भरी अनकही प्रेम कहानी

जतिन सरना–मधुरिमा रॉय की 'ना जाने कौन आ गया' का टीजर आउट, दिखेगी प्यार और बदले की आग से भरी अनकही प्रेम कहानीना जाने कौन आ गया का टीजर आधुनिक रिश्तों के काले सच को उजागर करता है। उत्तराखंड की वादियों में सेट यह कहानी सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि जुनून, धोखा और बदले का एक खतरनाक सफर है। जतिन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी एक ऐसे लव ट्रायंगल में हैं जहाँ प्यार 'पजेशन' बन जाता है।

सुकेश चंद्रशेखर की जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी, पर कहां है उनके दावों का सबूत?

सुकेश चंद्रशेखर की जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी, पर कहां है उनके दावों का सबूत?सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगातार आ रहे ये 'पब्लिक लव लेटर्स' और बढ़ा-चढ़ाकर किए जा रहे दावे अब सिर्फ एक तमाशा नहीं रहे, बल्कि सीधे तौर पर हैरेसमेंट (परेशानी) का रूप ले चुके हैं। इन हरकतों की वजह से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को जबरदस्ती एक ऐसी कहानी में घसीटा जा रहा है, जिससे उन्होंने हमेशा खुद को दूर रखा है।

'भूत बंगला' के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी की वापसी, फिर मचाएंगे धमाल

'भूत बंगला' के साथ अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी की वापसी, फिर मचाएंगे धमालएंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत कम ऐसी वापसी हुई हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की हो और सबको हैरान कर दिया हो। अपनी ब्लॉकबस्टर वापसी के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि वे असली OG हैं और जब भी साथ आते हैं, उन्हें हराना नामुमकिन है।

जब मिले उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले दो सितारे मनोज तिवारी और सिद्धांत चतुर्वेदी, दिखा 'बनारसी स्वैग'

जब मिले उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकले दो सितारे मनोज तिवारी और सिद्धांत चतुर्वेदी, दिखा 'बनारसी स्वैग'लखनऊ में उस वक्त एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े दो अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकार एक-दूसरे से मिले। एक ओर भोजपुरी सिनेमा और संगीत का लोकप्रिय चेहरा मनोज तिवारी थे, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी के बॉलीवुड स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी थे, लेकिन जड़ें दोनों की एक और शहर है बनारस।

प्रिया बख्शी के साथ ऑटो में बदसलूकी! एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डरावना अनुभव

प्रिया बख्शी के साथ ऑटो में बदसलूकी! एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया डरावना अनुभवबॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया बख्शी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई एक ऐसी घटना का खुलासा किया है जिसने महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। प्रिया ने बताया कि 14 फरवरी की देर रात बांद्रा से घर लौटते समय एक ऑटो रिक्शा में सवार थीं, जब ड्राइवर ने कथित तौर पर रास्ता बदल लिया और बार-बार कहने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com