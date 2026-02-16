सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (10:59 IST)

दिग्गज ओडिया सिंगर गीता पटनायक का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Geeta Patnaik
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ओडिया संगीत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक दिग्गज गायिका गीता पटनायक का रविवार शाम को निधन हो गया है। वह 73 वर्ष की थीं। कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 
 
खबरों के अनुसार 12 फरवरी को गीता पटनायक एक इवेंट में शामिल हुई थीं और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थीं। इसके बाद उन्हें कटक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 
 
पीटीआई के अनुसार, गीता पटनायक के जीजा प्रदोष पटनायक ने कहा कि डॉक्टरों ने रविवार को इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। सिंगर का पार्थिव शरीर सोमवार को कटक में उनके घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 
 
मुख्यमंत्री ने जताया शोक 
गीता पटनायक के ‍निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शोक जताते हुए पोस्ट किया, मशहूर सिंगर गीता पटनायक के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उनका जाना ओडिशा के म्यूजिक और कल्चर के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नही हो सकती। दुख की इस घड़ी में, मैं परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
 
गीता पटनायक का करियर पांच दशकों से भी अधिक लंबा रहा है। उन्होंने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री और सुगम संगीत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। गीता पटनायक को दिग्गज गायक और संगीतकार अक्षय मोहंती के साथ उनके बेहतरीन सहयोग के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 
 
संगीत के प्रति उनके समर्पण के लिए गीता पटनायक को कई राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी और गहराई थी, जिसने उन्हें ओडिशा के घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने न केवल फिल्मों के लिए बल्कि कई गैर-फिल्मी आधुनिक गीतों और भजनों को भी अपनी सुरीली आवाज दी।
