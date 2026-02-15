रविवार, 15 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (16:33 IST)

अफगानिस्तान की ये मुस्लिम हसीना है महादेव की परम भक्त, जानिए क्यों भारत में ही रचाना चाहती हैं शादी?

Sadhaaf Shankar
सोशल मीडिया की दुनिया में रातों-रात स्टार बनने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सदफ शंकर की कहानी सबसे जुदा है। रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X6' से चर्चा में आईं सदफ न केवल अपने ग्लैमरस लुक के कारण बल्कि अपनी अनोखी जीवनशैली और धर्म से परे आस्था के कारण लाइमलाइट में बनी हुई हैं।
 
सदफ शंकर मूल रूप से अफगानिस्तान की रहने वाली हैं और मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि बीते करीब 10 वर्षों से वह भारत में ही रह रही हैं। सदफ कई बार कह चुकी हैं कि अब वह भारत को ही अपना घर मानती हैं। सदफ शंकर एक पेशेवर मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। 
 
सदफ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और धीरे-धीरे विज्ञापन और छोटे पर्दे की ओर बढ़ीं। उनकी असली पहचान रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला' से मिली, जहां दर्शकों ने उनकी बेबाकी और सादगी को खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर उनकी बिकिनी तस्वीरों से लेकर ट्रेडिशनल लुक तक, सब कुछ खूब वायरल होता है।
 
महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा
सदफ की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी धार्मिक आस्था को लेकर होती है। मुस्लिम होने के बावजूद सदफ खुद को कट्टर शिव भक्त बताती हैं। सदफ ने खुद बताया था कि उन्हें भगवान शिव में इतनी अटूट श्रद्धा है कि उन्होंने अपने नाम के आगे 'शंकर' जोड़ लिया है।
 
सदफ अपने खाली समय में शिव नाम का जाप और विधिवत पूजा-पाठ करती हैं। उनका मानना है कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, वह सब महादेव की कृपा है। हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें उन्होंने अपने हाथों की मेहंदी में भगवान शिव का प्रतीक 'त्रिशूल' बनवाया था।
 
Splitsvilla X6 के दौरान और होस्ट करण कुंद्रा से बातचीत में सदफ शंकर ने अपनी लव लाइफ को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि वह भारत प्यार की तलाश में आई थीं और भविष्य में किसी भारतीय से ही शादी करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों के संस्कार बहुत पसंद हैं। 
 
एक तरफ सदफ की भक्ति की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ उनका बोल्ड अवतार भी इंटरनेट का पारा बढ़ाए रखता है। उनकी बिकिनी और ग्लैमरस शूट की तस्वीरें अक्सर ट्रेंड करती हैं। वे पारंपरिक भारतीय परिधानों, जैसे साड़ी और सूट में भी अक्सर अपनी तस्वीरें साझा करती हैं। 
 
