भोलेनाथ के परम भक्त हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, किसी के हाथ पर तो किसी के सीने पर है महादेव का टैटू

पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज है और भक्त अपने आराध्य की आराधना में लीन हैं। दिलचस्प बात यह है कि अध्यात्म का यह रंग सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं।

अजय देवगन: सीने पर विराजते हैं महादेव

बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन भगवान शिव के कितने बड़े भक्त हैं, यह उनके सीने पर बना विशाल टैटू बयां करता है। उन्होंने अपनी फिल्म 'शिवाय' के जरिए भी महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। अजय अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही करते हैं।

सारा अली खान: केदारनाथ की अनन्य भक्त

सारा अली खान की पहली फिल्म 'केदारनाथ' थी और तभी से उनका महादेव से गहरा नाता जुड़ गया। उन्हें अक्सर केदारनाथ धाम और महाकालेश्वर में माथा टेकते देखा जाता है। ट्रोलर्स की परवाह किए बिना सारा गर्व से अपनी शिव भक्ति सोशल मीडिया पर साझा करती हैं।

संजय दत्त: संकट में मिला शिव का सहारा

संजय दत्त के बाएं कंधे पर भगवान शिव का एक भव्य टैटू है, जिसके नीचे संस्कृत में 'ओम नमः शिवाय' लिखा है। कठिन समय में उन्होंने हमेशा महादेव की शरण ली है और वे नियमित रूप से शिव पूजा और रुद्राभिषेक करते हैं।

रवीना टंडन

रवीना की आस्था इतनी गहरी है कि उन्होंने देश के सभी 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे कर लिए हैं।

कंगना रनौट

कंगना अक्सर ईशा फाउंडेशन और वाराणसी के घाटों पर शिव भक्ति में लीन पाई जाती हैं। वे महादेव को 'आदियोगी' के रूप में पूजती हैं।

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'OMG 2' में शिव के दूत की भूमिका निभा चुके हैं। वहीं, टाइगर श्रॉफ महादेव को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और हर साल महाशिवरात्रि पर निर्जला व्रत रखते हैं।

मौनी रॉय

टीवी की 'सती' यानी मौनी रॉय असल जिंदगी में भी शिव भक्त हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर शिव श्लोकों से भरे होते हैं।

कुणाल खेमू

कुणाल ने अपनी पीठ पर त्रिशूल और ओम नमः शिवाय का टैटू बनवाया है, जो उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है।