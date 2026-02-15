रविवार, 15 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (17:40 IST)

सलमान खान से ईशान खट्टर तक, बॉलीवुड के ये 'एलिजिबल बैचलर्स' हैं करोड़ों दिलों की धड़कन

Bollywood Eligible Bachelors
प्यार, रोमांस, आकर्षण और चाहत, ये चर्चाएं कभी पुरानी नहीं होतीं, खासकर तब जब बात उन सितारों की हो, जो आज भी लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड में “एलिज़िबल बैचलर” होना सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस तक सीमित नहीं है। यह उनकी चमक, स्टारडम, करिश्मा और उस स्क्रीन प्रेज़ेंस का मेल है, जो दर्शकों को दीवाना बना देता है। 
 
फिलहाल इस फेहरिस्त में कुछ ऐसे सितारे हैं, जिनका चार्म समय के साथ और भी निखरता जा रहा है और शुरुआत होती है बॉलीवुड के सबसे चर्चित एटरनल बैचलर यानी सलमान खान से।
 
सलमान खान– द एटरनल सुपरस्टार बैचलर 
जब बात बॉलीवुड के सबसे एलिज़िबल बैचलर्स की होती है, तो सलमान ख़ान का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे सलमान की सुपरस्टार इमेज आज भी उतनी ही दमदार है। उनकी पर्सनैलिटी, स्टार पावर और फैन फॉलोइंग बेमिसाल है। निजी ज़िंदगी को लेकर चाहे जितनी भी अटकलें लगी हों, उनका बैचलर स्टेटस अब उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है और यही रहस्य और आकर्षण उन्हें बॉलीवुड का अल्टीमेट एटरनल बैचलर बनाता है।
 
कार्तिक आर्यन– जवां दिलों की धड़कन 
आधुनिक दौर के एलिज़िबल बैचलर की परिभाषा अगर कोई तय करता है, तो वह हैं कार्तिक आर्यन। बॉय-नेक्स्ट-डोर चार्म और मज़ेदार अंदाज़ ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का फेवरेट बना दिया है। उनकी रोमांटिक इमेज और एक्सप्रेसिव एक्टिंग उन्हें देश के जवाँ दिलों की धड़कन बनाती है। ऑफ-स्क्रीन उनकी सादगी और चुलबुलापन फैंस को और करीब लाता है। कार्तिक आज के दौर के सबसे चाहें जाने वाले बैचलर्स में से एक हैं।
 
आदित्य रॉय कपूर– द इंटेंस रोमांटिक 
आदित्य रॉय कपूर का आकर्षण शांत लेकिन गहरा है। उनकी गंभीर नज़रें, सुलझा हुआ अंदाज़ और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेज़ेंस उन्हें अलग पहचान दिलाती है। ऑन-स्क्रीन उनके रोमांटिक किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर उनकी चुप्पी ही उन्हें और रहस्यमयी बनाती है। यही सादगी और इंटेंस चार्म उन्हें एक परफेक्ट एलिज़िबल बैचलर बनाता है।
 
सिद्धांत चतुर्वेदी– स्टाइलिश न्यू-एज हीरो 
कॉन्फिडेंस, करिश्मा और कूल एटीट्यूड, सिद्धांत चतुर्वेदी मॉडर्न बॉलीवुड मैन का परफेक्ट उदाहरण हैं। इंडस्ट्री में उनका सफर टैलेंट और वर्सेटिलिटी से भरा रहा है। वह इंटेंस परफॉर्मेंस और चार्मिंग पर्सनैलिटी का बेहतरीन संतुलन रखते हैं। उनका फैशन सेंस और बेबाक अंदाज़ उन्हें हमेशा चर्चा में रखता है। सिद्धांत आज की पीढ़ी के सबसे स्टाइलिश और डिज़ायरेबल बैचलर्स में से एक हैं।
 
ईशान खट्टर– यूथफुल चार्मर 
एनर्जी, स्टाइल और नेचुरल टैलेंट, ईशान खट्टर नए दौर के बैचलर वाइब को पूरी तरह दर्शाते हैं। उनकी फ्रेश पर्सनैलिटी और बेखौफ रोल चॉइस उन्हें खास बनाती है। स्क्रीन पर उनकी सहजता उन्हें तुरंत पसंदीदा बना देती है। ऑफ-स्क्रीन भी उनकी ज़िंदादिल पर्सनैलिटी, यंग ऑडियंस से गहरा कनेक्ट बनाती है। ईशान आज के सबसे एक्साइटिंग एलिज़िबल बैचलर्स में से एक हैं।
 
रोहित सराफ– जेन-ज़ी का सॉफ्ट रोमांटिक क्रश 
मुस्कान, सादगी और अपनापन, रोहित सराफ इन तीनों का खूबसूरत मेल हैं। जेन-ज़ी के बीच उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है। उनकी सॉफ्ट और सेंसिटिव इमेज आज की ‘न्यू एज मैस्क्युलिनिटी’ को दर्शाती है। ऑन-स्क्रीन उनके किरदारों में भावनात्मक गहराई दिखती है। ऑफ-स्क्रीन भी उनकी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी फैंस को खूब पसंद आती है। वह बॉलीवुड के सबसे प्यारे एलिज़िबल बैचलर्स में गिने जाते हैं।
 
बॉलीवुड के ये एलिज़िबल बैचलर्स सिर्फ अपनी सिंगल स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि अपने टैलेंट, चार्म और पर्सनैलिटी के दम पर दिलों पर राज कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इनकी चाहत कभी कम नहीं होती।
