रविवार, 15 फ़रवरी 2026
जब करीना के 'शाकाहारी' बॉयफ्रेंड को रणधीर कपूर ने भेजा था ड्राइवर के पास, जानें मजेदार किस्सा

Randhir Kapoor Birthday
बॉलीवुड के सबसे बिंदास और बेबाक अभिनेताओं में शुमार रणधीर कपूर अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। 15 फरवरी 1947 को जन्मे रणधीर न केवल एक शानदार एक्टर रहे हैं, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी के लिए भी मशहूर हैं। कपूर खानदान का खाने के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही 'फूड लव' एक बार करीना कपूर के बॉयफ्रेंड के लिए आफत बन गया था?
 
करीना कपूर खान ने ट्विंकल खन्ना के शो 'ट्वीक इंडिया' में एक बेहद मज़ेदार खुलासा किया था। करीना ने बताया था कि जब वह एक शाकाहारी शख्स के साथ रिलेशनशिप में थीं, तब उन्होंने उसकी मुलाकात अपने पिता रणधीर कपूर से कराई। लेकिन रणधीर कपूर का अंदाज़ किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।
 
करीना ने याद करते हुए बताया कि उनके पिता ने डिनर के लिए एक मशहूर मुगलई रेस्टोरेंट चुना। जब करीना ने उन्हें याद दिलाया कि उनका बॉयफ्रेंड शुद्ध शाकाहारी है और वहां उसके खाने लायक शायद कुछ न हो, तो रणधीर कपूर ने कहा, "कोई बात नहीं बेटा, उसे यहीं बुला लो। अगर वह कुछ नहीं खाएगा तो ड्राइवर के साथ बैठकर बाहर खाना खा लेगा!"
 
करीना के मुताबिक, वह शाम उस लड़के के लिए काफी अजीब रही। कपूर परिवार मेज़ पर कबाब और मटन का आनंद ले रहा था, जबकि करीना का वह शाकाहारी बॉयफ्रेंड पूरी शाम बस उन सबको खाते हुए देखता रहा। यह किस्सा दिखाता है कि कपूर खानदान के लिए उनका खाना और रस्में कितनी मायने रखती हैं।
 
रणधीर कपूर ने 1971 में फिल्म 'कल आज और कल' से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बबीता से शादी की और उनकी दो बेटियां, करिश्मा और करीना आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस हैं। आज भी रणधीर अपनी बेटियों और नाती-पोतों के साथ अक्सर 'फूड डेट्स' पर स्पॉट किए जाते हैं।
