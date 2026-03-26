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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 26 मार्च 2026 (11:00 IST)

6 बार बैन होने के बावजूद क्यों इंडस्ट्री में कायम है प्रकाश राज का जलवा

Prakash Raj Birthday
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज 26 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका असली नाम प्रकाश राय है। फिल्मों में आने से पहले प्रकाश राज एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने साल 1994 में तमिल फिल्म 'ड्यूट' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। प्रकाश राज भले ही ज्यादातर फिल्मों में निगेटिव किरदार में नजर आते हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। 
 
प्रकाश राज एक्टिंग के साथ-साथ कई फिल्मों को निर्देशित और प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। उन्हें पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 नंदी पुरस्कार, 8 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 5 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण, 4 SIIMA पुरस्कार, 3 सिनेमा पुरस्कार और 3 विजय पुरस्कार सहित कई अवॉर्ड्स से नवाजा जा चुका है।
 
प्रकाश राज एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत पाए थे। प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इतना ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में अपने बुरे बर्ताव के कारण प्रकाश राज 6 बार बैन हो चुके हैं।
 
प्रकाश राज बॉलीवुड फिल्मों में कई आइकॉनिक किरदार निभा चुके हैं, जिसे दर्शक कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने फिल्म सिंघम में जयकांत शिखरे, वांटेड में अली भाई और सिंह साब दी ग्रेट में भूदेव सिंह का निगेटिव किरदार निभाकर भी सबका दिल जीत लिया था।
 
प्रकाश राज ने साल 1994 में एक्ट्रेस ललिता कुमारी से शादी रचाई थी। जिनसे उनकी दो बेटियां है। प्रकाश और ललिता का एक बेटा भी था जिसका महज 5 साल की उम्र में निधन हो गया था। 2009 में किन्हीं कारणों से प्रकाश और ललिता अलग हो गए थे। पहली पत्नी से तलाक के बाद प्रकाश राज ने साल 2010 में पोनी वर्मा से दूसरी शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है। 
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