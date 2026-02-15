रविवार, 15 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : रविवार, 15 फ़रवरी 2026 (13:39 IST)

एक्टिंग, फिटनेस और बेबाकी की मिसाल हैं कविता कौशिक, 'चंद्रमुखी चौटाला' बन घर-घर बनाई पहचान

Kavita Kaushik
भारतीय टेलीविजन की सबसे सशक्त और कॉमिक टाइमिंग में माहिर अभिनेत्रियों में से एक, कविता कौशिक अपना जन्मदिन मना रही हैं। 15 फरवरी 1981 को दिल्ली में जन्मी कविता ने अपनी पहचान एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में बनाई है जो न केवल अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं।

कविता कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में एकता कपूर के मशहूर शो 'कुटुंब' से की थी। इसके बाद वह 'कहानी घर घर की', 'कुमकुम' और 'सीआईडी' जैसे बड़े शोज में नजर आईं। लेकिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2006 में आया, जब उन्होंने 'FIR' में इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला का किरदार निभाया। 
 
हरियाणवी लहजा और सख्त मिजाज वाले इस किरदार ने कविता कौशिक को रातों-रात स्टार बना दिया। उन्होंने पंजाबी फिल्मों वेख बरातां चलियां और 'बिग बॉस 14' जैसे रियलिटी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
 
परिवार और निजी जिंदगी
कविता एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता, दिनेश चंद्र कौशिक, एक पूर्व CRPF ऑफिसर थे, जिनसे कविता को वह अनुशासन और निडरता विरासत में मिली। साल 2017 में कविता ने अपने बेस्ट फ्रेंड और बिजनेसमैन रॉनित बिस्वास से शादी की। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और वेकेशन की तस्वीरें साझा करते रहते हैं।
 
आपको जानकर हैरानी होगी कि कविता कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थीं। उनका सपना एक प्रोफेशनल शेफ बनने का था। कविता आज एक प्रमाणित योग प्रशिक्षक हैं। वह अक्सर कठिन योगासनों की वीडियो साझा कर फैंस को प्रेरित करती हैं।
ये भी पढ़ें
1000 साल पुराने सोमनाथ मंदिर के इतिहास को पर्दे पर लाएंगे संजय लीला भंसाली और केतन मेहता, 'जय सोमनाथ' का किया ऐलान

जब करीना के 'शाकाहारी' बॉयफ्रेंड को रणधीर कपूर ने भेजा था ड्राइवर के पास, जानें मजेदार किस्सा

जब करीना के 'शाकाहारी' बॉयफ्रेंड को रणधीर कपूर ने भेजा था ड्राइवर के पास, जानें मजेदार किस्साबॉलीवुड के सबसे बिंदास और बेबाक अभिनेताओं में शुमार रणधीर कपूर अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। 15 फरवरी 1947 को जन्मे रणधीर न केवल एक शानदार एक्टर रहे हैं, बल्कि अपनी हाजिरजवाबी के लिए भी मशहूर हैं। कपूर खानदान का खाने के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही 'फूड लव' एक बार करीना कपूर के बॉयफ्रेंड के लिए आफत बन गया था?

भोलेनाथ के परम भक्त हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, किसी के हाथ पर तो किसी के सीने पर है महादेव का टैटू

भोलेनाथ के परम भक्त हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स, किसी के हाथ पर तो किसी के सीने पर है महादेव का टैटूपूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज है और भक्त अपने आराध्य की आराधना में लीन हैं। दिलचस्प बात यह है कि अध्यात्म का यह रंग सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं।

जब 'बाहुबली' प्रभास ने शिवलिंग उठाकर रचा था इतिहास, पैन इंडिया सुपरस्टार का महाशिवरात्रि से है स्पेशनल कनेक्शन

जब 'बाहुबली' प्रभास ने शिवलिंग उठाकर रचा था इतिहास, पैन इंडिया सुपरस्टार का महाशिवरात्रि से है स्पेशनल कनेक्शनभारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल सेल्युलाइड पर दर्ज नहीं होते, बल्कि दर्शकों की आत्मा में बस जाते हैं। 'बाहुबली' फ्रैंचाइजी का वह दृश्य, जहां सुपरस्टार प्रभास एक विशाल शिवलिंग को अपने कंधों पर उठाकर गर्जना करते झरने के नीचे स्थापित करते हैं, एक ऐसा ही जादुई और राजसी क्षण है।

क्या राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं? जानिए सलमान खान का शुक्रिया करते वायरल वीडियो का सच

क्या राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं? जानिए सलमान खान का शुक्रिया करते वायरल वीडियो का सचबॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों जेल में हैं। चेक बाउंस केस मामले में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। बॉलीवुड के कई सेलेब्स राजपाल यादव की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
