शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (15:07 IST)

क्या सनी देओल मांगेंगे 'धुरंधर' के मेकर्स से रॉयल्टी? 'घायल हूं, इसलिए घातक हूं' डायलॉग पर तोड़ी चुप्पी

Sunny Deol
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। इस फिल्म से रणवीर सिंह का एक डायलॉग 'घायल हूं, इ‍सलिए घातक हूं' भी जमकर वायरल हुआ। यह डायलॉग सीधे तौर पर बॉलीवुड के 'एक्शन किंग' सनी देओल की दो ऐतिहासिक फिल्मों 'घायल' और 'घातक' की याद दिलाता है। 
 
वहीं अब सनी देओल ने इसपर अपना रिएक्शन दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में जब सनी देओल से पूछा गया कि इस डायलॉग के लिए क्या वे 'धुरंधर' के मेकर्स से रॉयल्टी मांगेंगे? इस पर उन्होंने कहा उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 
 
सनी देओल ने कहा, मेरा रॉयल्टी मांगने का कोई इरादा नहीं है। हमारे जो निर्देशक (आदित्य धर) है, वह बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने मेरी फिल्में देखी है, और मुझे लगता है कि उन्होंने घायल और घातक ये सब फिल्में देखी है। उन्होंने केवल मुझे सम्मान देने के उद्देश्य से इन टाइटल्स को डायलॉग में पिरोया है। उन्होंने टाइटल्स का इस्तेमाल किया, जो बहुत ही 'स्वीट' है।
 
बता दें कि सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं। 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' में सनी देओल एक बार फिर अपनी दहाड़ से सिनेमाघरों को गुंजा रहे हैं। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 460 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है।
 
राजपाल यादव की मदद को आगे आए निर्देशक प्रियदर्शन, बोले- कम एजुकेशन के कारण गलती कर बैठेबॉलीवुड के दिग्गज हास्य अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। राजपाल यादव के सपोर्ट में कई सेलेब्स आगे आए हैं और उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। वहीं अब राजपाल यादव की मदद के लिए उनके पुराने सहयोगी और मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन 'फरिश्ता' बनकर सामने आए हैं।

कौन है कृति खरबंदा का 'हैलो वैलेंटाइन'? पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर बिखेरा रोमांस

कौन है कृति खरबंदा का 'हैलो वैलेंटाइन'? पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर बिखेरा रोमांसवैलेंटाइन डे के मौके पर जहां सभी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, वहीं कृति खरबंदा ने भी अपने पति पुलकित सम्राट को 'हेलो वैलेंटाइन' कहते हुए अपना प्यार जताया है। फिलहाल वैलेंटाइन डे पर इस प्यार भरे इजहार के साथ कृति ने कपल की एक रोमांटिक तस्वीर भी साझा की है, जिसने फैंस का दिल तुरंत जीत लिया है।

कंगना शर्मा ने अपनी बोल्ड अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें हुईं वायरल

कंगना शर्मा ने अपनी बोल्ड अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीरें हुईं वायरलसोशल मीडिया क्वीन और एक्ट्रेस कंगना शर्मा एक बार फिर अपनी कातिलाना तस्वीरों की वजह से चर्चा में हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर कंगना ने हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देख फैंस के पसीने छूट रहे हैं। तस्वीरों में कंगना शर्मा का ग्लैमर लुक साफ झलक रहा है।

वैलेंटाइन डे वीक पर शाहिद कपूर का धमाका, 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर ‍किया इतना कलेक्शन

वैलेंटाइन डे वीक पर शाहिद कपूर का धमाका, 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर ‍किया इतना कलेक्शनबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। 'ओ रोमियो' निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
