शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (11:44 IST)

रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार

Anand Sagar Chopra Death
भारतीय टेलीविजन के स्वर्णिम युग के रचयिता 'रामायण' बनाने वाले दिवंगत निर्देशक रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 13 फरवरी को निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। खबरों के अनुसार, आनंद सागर पिछले करीब 10-12 वर्षों से पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
 
आनंद सागर का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर शुक्रवार शाम 4:30 बजे किया गया। इस दौरान फिल्म और टीवी जगत की कुछ जानी-मानी हस्तियां जैसे रमेश सिप्पी और भाग्यश्री उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।
 

परिवार ने दी जानकारी

सागर परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद खबर की पुष्टि की। परिवार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि अत्यंत दुख और गहरे शोक के साथ, सागर परिवार अपने प्रिय पिता, श्री आनंद रामानंद सागर चोपड़ा के शांतिपूर्ण निधन की सूचना देता है। उनका 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया। प्रसिद्ध टीवी सीरीज 'रामायण' (1987) के ओरिजिनल निर्माता महान रामानंद सागर के पुत्र, आनंद जी सागर आर्ट्स के दूसरी पीढ़ी के प्रबंधन में शामिल थे।
 
आनंद सागर अपने पीछे पत्नी निशा सागर, बेटे शक्ति और अमर सागर, और बेटियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आनंद सागर, सागर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस की दूसरी पीढ़ी के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने अपने पिता रामानंद सागर के साथ मिलकर कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 
 

सागर परिवार के लिए कठिन समय

सागर परिवार के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है। पिछले साल अगस्त 2025 में ही रामानंद सागर के एक अन्य बेटे और प्रसिद्ध सिनेमैटोग्राफर प्रेम सागर का भी निधन हुआ था। रामानंद सागर के चार बेटे सुभाष, मोती, प्रेम और आनंद हैं, जिनमें से अब केवल मोती सागर ही परिवार की विरासत को संभाल रहे हैं।
वैलेंटाइन डे पर शाहिद कपूर का धमाका, 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर ‍किया इतना कलेक्शनबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। 'ओ रोमियो' निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

