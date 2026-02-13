शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bhumi pednekar reaction indias biggest flop the lady killer
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (16:01 IST)

सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप पर भूमि पेडनेकर का खुलासा, बताया 35 प्रतिशत शूट ही नहीं हुई थी 'द लेडी किलर'

Bhumi Pednekar
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी दमदार अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। भूमि इन दिनों अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'दलदल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने करियर यहां तक की इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म 'द लेडी किलर' को लेकर बात की है। 
 
अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की साल 2023 में आई फिल्म 'द लेडी किलर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में भूमि ने साझा किया कि जो फिल्म दर्शकों ने देखी, वह असल में पूरी ही नहीं थी। 
 
भूमि ने कहा, हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी वह पूरी थी, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कभी शूट ही नहीं किया गया। जो रिलीज हुआ, वह एक अधूरी फिल्म थी। मुझे उम्मीद है कि काश मुझे इसकी बेहतर समझ होती। शायद अगर मैं सिस्टम का हिस्सा होती, तो चीजें अलग तरीके से संभाल पाती।
 
भूमि ने आगे बताया कि वह इस फैसले से सदमे में थीं। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाद में मुझे बताया गया कि फिल्म का बजट खत्म हो गया है और यह बहुत लंबी खिंच गई है। हम कलाकारों की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसका बोझ हमें ही झेलना पड़ा।
 

करियर खत्म होने का था डर

फिल्म की विफलता और उसके रिलीज के तरीके ने भूमि को मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया। उन्होंने अपना दर्द साझा करते हुए कहा, यह मेरे जीवन का बहुत दिल दहला देने वाला समय था। मुझे लगा जैसे मैं खत्म हो गई हूं। मुझे नहीं पता था कि इस झटके से कैसे उबरना है।
 
गौरतलब है कि लगभग 45 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म 'द लेडी किलर' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। इस फिल्म ने महज 1 लाख रुपए के लगभग का कलेक्शन किया। फिल्म को ओटीटी पर भी खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब शनाया कपूर के बॉयफ्रेंड की खुली पोल, एक साथ 5 लड़कियों से लड़ रहा था इश्क, अनन्या पांडे ने बेस्टफ्रेंड दी यह सलाह

जब शनाया कपूर के बॉयफ्रेंड की खुली पोल, एक साथ 5 लड़कियों से लड़ रहा था इश्क, अनन्या पांडे ने बेस्टफ्रेंड दी यह सलाहबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस शनाया कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'तू या मैं' को लेकर सुर्खियों में हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में शनाया के साथ आदर्श गौरव लीड़ रोल में हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान शनाया ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के एक ऐसे कड़वे अनुभव को साझा किया।

ओ रोमियो रिव्यू: शाहिद-तृप्ति की दमदार एक्टिंग और विशाल पर एनिमल का हैंगओवर

ओ रोमियो रिव्यू: शाहिद-तृप्ति की दमदार एक्टिंग और विशाल पर एनिमल का हैंगओवरविशाल भारद्वाज की ‘ओ रोमियो’ 1995 के मुंबई अंडरवर्ल्ड बैकड्रॉप में सेट एक हिंसक लव-क्राइम ड्रामा है। शाहिद कपूर का ‘हुसैन उस्तरा’ और तृप्ति डिमरी की ‘अफशां’ बदले और सुपारी की दुनिया में उलझते हैं। फिल्म स्टाइल, संगीत और अभिनय से प्रभावित करती है, लेकिन बिखरा दूसरा हाफ और कमजोर क्लाइमैक्स असर कम कर देता है।

विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मिली जमानतबॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दोनों धोखाधड़ी के एक केस में उदयपुर जेल में बंद हैं। राजस्थान पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। विक्रम और श्वेतांबरी भट्ट को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी असली घटनाओं की झलक, विपुल शाह ने बताई फिल्म की तैयारी की पूरी कहानी

'द केरल स्टोरी 2' में दिखेगी असली घटनाओं की झलक, विपुल शाह ने बताई फिल्म की तैयारी की पूरी कहानी'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का आधिकारिक सीक्वल है। 6-7 महीनों की गहन रिसर्च, अदालती दस्तावेजों और असली पीड़ितों के बयानों पर आधारित यह फिल्म तीन युवतियों (सुरेखा, नेहा और दिव्या) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो धोखे और साजिशों के जाल में फंस जाती हैं।

राम चरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण, जानें क्या है इनका आध्यात्मिक मतलब

राम चरण और उपासना ने किया अपने जुड़वा बच्चों का नामकरण, जानें क्या है इनका आध्यात्मिक मतलबसाउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना कोनिडेला साल 2026 डबल खुशियां लेकर आया है। कपल 31 जनवरी को जुड़वां बच्चों के माता पिता बने हैं। राम चरण और उपासना एक बेटे और एक बेटी के पेरेंट्स बने। वहीं अब राम चरण ने अपने बच्चों के नाम का खुलासा कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com