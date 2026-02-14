शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. madhubala biography love story movies
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (11:20 IST)

खूबसूरती, शोहरत और बीमारी, किसी फिल्म से कम नहीं थी मधुबाला की जिंदगी

Madhubala Biography
हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात हो और मधुबाला का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं। अपनी बेमिसाल खूबसूरती, मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय से मधुबाला ने करोड़ों दिलों पर राज किया। भले ही उनकी ज़िंदगी छोटी रही, लेकिन उनका सफर आज भी सिनेप्रेमियों को भावुक कर देता है।
 
14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज़ बेगम देहलवी था। उनके पिता अताउल्लाह खान एक साधारण रिक्शा चालक थे। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब एक नजूमी (भविष्यवक्ता) ने कहा था कि यह बच्ची दुनिया में अपार शोहरत पाएगी। 
 
इसी उम्मीद के साथ परिवार मुंबई आया और 1942 में फिल्म 'बसंत' से 'बेबी मुमताज' का जन्म हुआ। देविका रानी उनकी मासूमियत देख इतनी मुग्ध हुईं कि उन्हें नया नाम दिया— 'मधुबाला'। बाद में उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा का ऑफर मिला, जिससे दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की थी, हालांकि मधुबाला यह फिल्म नहीं कर सकीं।
 
‘नीलकमल’ और ‘महल’ से बदली किस्मत
1947 में प्रदर्शित फिल्म नीलकमल से मधुबाला को बतौर अभिनेत्री पहचान मिली। इस फिल्म में उनके साथ थे राज कपूर। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल ने मधुबाला को स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि बॉलीवुड में हॉरर-सस्पेंस फिल्मों का ट्रेंड भी शुरू किया।
 
1950 से 1957 तक मधुबाला का करियर संघर्ष के दौर से गुज़रा। कई फिल्में असफल रहीं, लेकिन 1958 उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुआ। फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें फिर से शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हावड़ा ब्रिज में उनका क्लब डांसर अवतार और चलती का नाम गाड़ी में कॉमिक टाइमिंग आज भी याद की जाती है।
 
मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। 'तराना' के सेट पर एक गुलाब के फूल और खत के जरिए शुरू हुआ यह सिलसिला 'नया दौर' के कानूनी विवाद की भेंट चढ़ गया। पिता की जिद और रिश्तों की उलझन ने बॉलीवुड की इस सबसे खूबसूरत जोड़ी को हमेशा के लिए जुदा कर दिया।
 
बीमारी के बावजूद ‘मुगल-ए-आज़म’ में डाली जान
पचास के दशक में मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी होने का पता चला, लेकिन उन्होंने यह बात इंडस्ट्री से छुपाए रखी। मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान उन्होंने असली लोहे की जंजीरें पहनीं, रेगिस्तान में कठिन हालात में काम किया, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। अनारकली के रूप में उनका अभिनय आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है।
 
किशोर कुमार से शादी और आखिरी दिन
चलती का नाम गाड़ी और झुमरू के दौरान मधुबाला की नज़दीकियां किशोर कुमार से बढ़ीं और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद मधुबाला की तबीयत और बिगड़ती चली गई। 1964 में फिल्मों में वापसी की कोशिश के दौरान शूटिंग के पहले ही दिन उनकी हालत बिगड़ गई और फिल्म बंद करनी पड़ी।
 
23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महज़ 36 साल की उम्र में उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति था। आज भी उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनका अभिनय उन्हें बॉलीवुड की अमर परी बनाकर जीवित रखे हुए हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंस

एआर रहमान पर लगा शास्त्रीय संगीत चोरी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

एआर रहमान पर लगा शास्त्रीय संगीत चोरी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाईफेमस म्यूजिक कंपजोर एआर रहमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बर रहमान पर गाना चोरी का आरोप लगा है। भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैय्याज वासिफुद्दीन डायर ने रहमान पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कंपोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है।

'बैटल ऑफ गलवान' का दिल छू लेने वाला गाना 'मैं हूं' हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की शानदार केमेस्ट्री

'बैटल ऑफ गलवान' का दिल छू लेने वाला गाना 'मैं हूं' हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की शानदार केमेस्ट्री'मातृभूमि' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, जिसने सभी प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है, अब सलमान खान फिल्म्स ने 'बैटल ऑफ गलवान' से सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला वैलेंटाइन स्पेशल रोमांटिक ट्रैक "मैं हूं" पेश किया है।

रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार

रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कारभारतीय टेलीविजन के स्वर्णिम युग के रचयिता 'रामायण' बनाने वाले दिवंगत निर्देशक रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 13 फरवरी को निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। खबरों के अनुसार, आनंद सागर पिछले करीब 10-12 वर्षों से पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंस

वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंसबॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और चहेते कपल्स में गिने जाते हैं। तीन दशक से ज्यादा वक्त साथ बिताने के बावजूद आज भी दोनों कपल गोल्स देने में पीछे नहीं रहते। साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

खूबसूरती, शोहरत और बीमारी, किसी फिल्म से कम नहीं थी मधुबाला की जिंदगी

खूबसूरती, शोहरत और बीमारी, किसी फिल्म से कम नहीं थी मधुबाला की जिंदगीहिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात हो और मधुबाला का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं। अपनी बेमिसाल खूबसूरती, मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय से मधुबाला ने करोड़ों दिलों पर राज किया। भले ही उनकी ज़िंदगी छोटी रही, लेकिन उनका सफर आज भी सिनेप्रेमियों को भावुक कर देता है। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज़ बेगम देहलवी था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com