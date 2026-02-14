खूबसूरती, शोहरत और बीमारी, किसी फिल्म से कम नहीं थी मधुबाला की जिंदगी

हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात हो और मधुबाला का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं। अपनी बेमिसाल खूबसूरती, मासूम मुस्कान और दमदार अभिनय से मधुबाला ने करोड़ों दिलों पर राज किया। भले ही उनकी ज़िंदगी छोटी रही, लेकिन उनका सफर आज भी सिनेप्रेमियों को भावुक कर देता है।

14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज़ बेगम देहलवी था। उनके पिता अताउल्लाह खान एक साधारण रिक्शा चालक थे। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब एक नजूमी (भविष्यवक्ता) ने कहा था कि यह बच्ची दुनिया में अपार शोहरत पाएगी।

इसी उम्मीद के साथ परिवार मुंबई आया और 1942 में फिल्म 'बसंत' से 'बेबी मुमताज' का जन्म हुआ। देविका रानी उनकी मासूमियत देख इतनी मुग्ध हुईं कि उन्हें नया नाम दिया— 'मधुबाला'। बाद में उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा का ऑफर मिला, जिससे दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की थी, हालांकि मधुबाला यह फिल्म नहीं कर सकीं।

‘नीलकमल’ और ‘महल’ से बदली किस्मत

1947 में प्रदर्शित फिल्म नीलकमल से मधुबाला को बतौर अभिनेत्री पहचान मिली। इस फिल्म में उनके साथ थे राज कपूर। इसके बाद 1949 में आई फिल्म महल ने मधुबाला को स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि बॉलीवुड में हॉरर-सस्पेंस फिल्मों का ट्रेंड भी शुरू किया।

1950 से 1957 तक मधुबाला का करियर संघर्ष के दौर से गुज़रा। कई फिल्में असफल रहीं, लेकिन 1958 उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुआ। फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें फिर से शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हावड़ा ब्रिज में उनका क्लब डांसर अवतार और चलती का नाम गाड़ी में कॉमिक टाइमिंग आज भी याद की जाती है।

मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। 'तराना' के सेट पर एक गुलाब के फूल और खत के जरिए शुरू हुआ यह सिलसिला 'नया दौर' के कानूनी विवाद की भेंट चढ़ गया। पिता की जिद और रिश्तों की उलझन ने बॉलीवुड की इस सबसे खूबसूरत जोड़ी को हमेशा के लिए जुदा कर दिया।

बीमारी के बावजूद ‘मुगल-ए-आज़म’ में डाली जान

पचास के दशक में मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी होने का पता चला, लेकिन उन्होंने यह बात इंडस्ट्री से छुपाए रखी। मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के दौरान उन्होंने असली लोहे की जंजीरें पहनीं, रेगिस्तान में कठिन हालात में काम किया, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। अनारकली के रूप में उनका अभिनय आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार परफॉर्मेंस में गिना जाता है।

किशोर कुमार से शादी और आखिरी दिन

चलती का नाम गाड़ी और झुमरू के दौरान मधुबाला की नज़दीकियां किशोर कुमार से बढ़ीं और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद मधुबाला की तबीयत और बिगड़ती चली गई। 1964 में फिल्मों में वापसी की कोशिश के दौरान शूटिंग के पहले ही दिन उनकी हालत बिगड़ गई और फिल्म बंद करनी पड़ी।

23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महज़ 36 साल की उम्र में उनका जाना हिंदी सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति था। आज भी उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं और उनका अभिनय उन्हें बॉलीवुड की अमर परी बनाकर जीवित रखे हुए हैं।