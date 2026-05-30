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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 30 मई 2026 (15:48 IST)

50 करोड़ क्लब में शामिल हुई ‘पति पत्नी और वो दो’, तीसरे हफ्ते भी दर्शकों की पसंद बनी

Pati Patni Aur Woh Do
आज के दौर में किसी फिल्म की असली सफलता सिर्फ स्टारकास्ट या बड़े बजट से नहीं, बल्कि दर्शकों के प्यार से तय होती है। यही वजह है कि आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन को लेकर चर्चा में है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है और कुल नेट कलेक्शन 50.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि बताती है कि मजबूत कहानी और पारिवारिक मनोरंजन का फॉर्मूला आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की ताकत रखता है।
 

तीसरे हफ्ते में भी कायम है फिल्म का दबदबा

आमतौर पर ज्यादातर फिल्मों की कमाई दूसरे हफ्ते के बाद धीमी पड़ने लगती है, लेकिन ‘पति पत्नी और वो दो’ ने इस ट्रेंड को चुनौती दी है। रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी फिल्म लगातार दर्शकों को आकर्षित कर रही है। सकारात्मक वर्ड-ऑफ-माउथ, परिवारों का भरपूर समर्थन और दोबारा फिल्म देखने वाले दर्शकों की संख्या ने इसकी कमाई को मजबूत बनाए रखा है। यही कारण है कि यह फिल्म फैमिली ऑडियंस की पहली पसंद बनकर उभरी है।
 

आयुष्मान खुराना की फिल्म को मिला दर्शकों का भरोसा

फिल्म में कॉमेडी, रिश्तों की उलझनें और पारिवारिक मनोरंजन का ऐसा मिश्रण देखने को मिला है, जिसने हर उम्र के दर्शकों को जोड़ने में सफलता हासिल की है। आयुष्मान खुराना के साथ रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी की मौजूदगी ने फिल्म को और आकर्षक बनाया है। दर्शकों की लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
 

बजट की पूरी वसूली, अब मुनाफे की राह पर फिल्म

50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है, खासकर तब जब यह सफलता लगातार दर्शकों के समर्थन से हासिल हुई हो। फिल्म अपने निर्माण लागत की भरपाई कर चुकी है और पिछले तीन हफ्तों से स्थिर कमाई दर्ज कर रही है। इससे साफ है कि ‘पति पत्नी और वो दो’ सिर्फ शुरुआती उत्साह का फायदा उठाने वाली फिल्म नहीं, बल्कि लंबे समय तक दर्शकों का मनोरंजन करने वाली सफल फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है।
 

फैमिली एंटरटेनमेंट की ताकत का नया उदाहरण

‘पति पत्नी और वो दो’ की सफलता एक बार फिर साबित करती है कि अगर कहानी दर्शकों से जुड़ती है और मनोरंजन हर वर्ग के लिए हो, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगा सकती है। 50.09 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हासिल करने के साथ यह फिल्म इस सीजन की सबसे पसंदीदा फैमिली एंटरटेनर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है।
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