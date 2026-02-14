शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (12:31 IST)

एआर रहमान पर लगा शास्त्रीय संगीत चोरी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

A.R. Rahman Copyright Case
फेमस म्यूजिक कंपजोर एआर रहमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बर रहमान पर गाना चोरी का आरोप लगा है। भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैय्याज वासिफुद्दीन डायर ने रहमान पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कंपोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। 
 
फैय्याज वासिफुद्दीन डागर ने आरोप लगाया है कि एआर रहमान ने 'पोन्नियिन सेल्वन 2' के लोकप्रिय गाने 'वीरा राजा वीरा' में उनके परिवार की पुरानी रचना 'शिव स्तुति' का कुछ हिस्सा चुराया था। डागर परिवार का दावा है कि इस रचना की धुन और लय उनके परिवार की विरासत है, जिसका उपयोग बिना अनुमति के व्यावसायिक रूप से किया गया।
 
अप्रैल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गानों में समानता पाते हुए रहमान को 2 करोड़ रुपए जमा करने और डागर भाइयों को क्रेडिट देने का आदेश दिया था। सितंबर 2025 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि 'परफॉरमेंस' (गायन) का मतलब 'ऑथरशिप' नहीं होता।
 
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2 करोड़ जमा करने के निर्देश को बहाल रखा है और रहमान से कहा है कि वे शास्त्रीय संगीत परंपरा को उचित सम्मान और क्रेडिट देने पर विचार करें।
 
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि इन घरानों ने शास्त्रीय संगीत में योगदान नहीं दिया होता, तो क्या आपको लगता है कि आधुनिक गायक टिक पाते? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि कॉपीराइट के कानूनी पहलू ट्रायल में तय होंगे, लेकिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर और शास्त्रीय गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि है। 
 
जस्टिस बागची ने कहा, हम ये जांचना चाहते हैं कि असली लेखक कौन हैं। पहले गाना गा देने से लेखन नहीं बन जाते। आपको ये साबित करना होगा कि ऐसी धुन पहले किसी और के पास नहीं थ। आप मान चुके हैं कि प्रतिवादी डागर परंपरा का हिस्सा है। अगर डागर परिवार ने भारतीय संगीत में इतना बड़ा योगदान ना दिया होता, तो क्या आज के मॉर्डन गायक बाजार में टिक पाते? 
वैलेंटाइन डे पर शाहिद कपूर का धमाका, 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर ‍किया इतना कलेक्शन

वैलेंटाइन डे पर शाहिद कपूर का धमाका, 'ओ रोमियो' ने ओपनिंग डे पर ‍किया इतना कलेक्शनबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। 'ओ रोमियो' निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

एआर रहमान पर लगा शास्त्रीय संगीत चोरी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

'बैटल ऑफ गलवान' का दिल छू लेने वाला गाना 'मैं हूं' हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की शानदार केमेस्ट्री

'बैटल ऑफ गलवान' का दिल छू लेने वाला गाना 'मैं हूं' हुआ रिलीज, दिखी सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की शानदार केमेस्ट्री'मातृभूमि' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद, जिसने सभी प्लेटफॉर्म्स पर 50 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है, अब सलमान खान फिल्म्स ने 'बैटल ऑफ गलवान' से सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला वैलेंटाइन स्पेशल रोमांटिक ट्रैक "मैं हूं" पेश किया है।

रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार

रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 84 वर्ष की आयु में निधन, मुंबई में हुआ अंतिम संस्कारभारतीय टेलीविजन के स्वर्णिम युग के रचयिता 'रामायण' बनाने वाले दिवंगत निर्देशक रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 13 फरवरी को निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। खबरों के अनुसार, आनंद सागर पिछले करीब 10-12 वर्षों से पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंस

वैलेंटाइन डे 2026: शाहरुख खान ने गौरी खान को दिया था यह पहला गिफ्ट, जानकर मुस्कुरा उठेंगे फैंसबॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और चहेते कपल्स में गिने जाते हैं। तीन दशक से ज्यादा वक्त साथ बिताने के बावजूद आज भी दोनों कपल गोल्स देने में पीछे नहीं रहते। साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
