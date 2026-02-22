रविवार, 22 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (13:35 IST)

जब 'धुरंधर' के इस सीन ने हिला दिया पूरा सेट, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल नहीं रोक पाए आंसू

Dhurandhar movie
आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। फिल्म को दुनियाभर के फैंस का खूब प्यार मिला। यह फिल्म भारतीय खुफिया एजेंसी के उन जांबाजों की कहानी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी। 
 
फिल्म के सीन इतने प्रभावशाली हैं कि न केवल दर्शक, बल्कि फिल्म के मुख्य सितारे भी शूटिंग के दौरान खुद पर काबू नहीं रख पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आर माधवन ने फिल्म के सेट से एक ऐसा भावुक किस्सा साझा किया है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है।
 
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत और अर्जुन रामपाल ने ISI मेजर इकबाल का किरदार निभाया है। फिल्म की पटकथा के अनुसार, एक सीन 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित था। पर्दे पर इन किरदारों को इस भयानक हमले के बाद जश्न मनाते हुए दिखना था।
 
सोनिया शिनॉय के साथ बातचीत में आर माधवन ने खुलासा किया कि यह सीन इन दोनों ही कलाकारों के लिए भावनात्मक रूप से काफी भारी था। जैसे ही डायरेक्टर ने 'कट' बोला, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट-फूटकर रोने लगे।
आर माधवन ने कहा, जब एक्टर्स ये सीन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें वे बॉम्बे पर हुए हमले का जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो भारतीय कलाकार थे, मगर पाकिस्तानी किरदारों की भूमिका निभा रहे थे। वो सीन खत्म होने के बाद जो रोए हैं ना सब, फूटकर रोए हैं। 
 
उन्होंने कहा, उस सीन के खत्म होने के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे। वह उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। वे उस दौर से गुजरे हैं और उन्होंने उन असली घटनाओं के दर्द को महसूस किया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि कुछ बहुत खास है।
 
आर माधवन ने कहा, एक भारतीय होने के नाते उस त्रासदी का जश्न मनाना, जिसने पूरे देश को जख्म दिए थे, किसी भी कलाकार के लिए मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। अक्षय और अर्जुन ने अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया कि सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। यह इस बात का प्रमाण है कि आदित्य धर ने फिल्म में वास्तविकता को किस गहराई से पिरोया है।
 
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे अहम किरदार में हैं। इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। 
जब गुरमीत चौधरी को मिली थी करियर खत्म करने की धमकी, चौकीदारी से स्टारडम तक का सफर

जब गुरमीत चौधरी को मिली थी करियर खत्म करने की धमकी, चौकीदारी से स्टारडम तक का सफरमनोरंजन जगत के 'राम' यानी गुरमीत चौधरी 22 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता को आज लाखों लोग प्यार करते हैं, उन्हें एक वक्त पर अपना करियर खत्म होने का डर दिखाया गया था?

लिवर कैंसर से जंग के बाद दीपिका कक्कड़ की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब पेट में मिला नया 'सिस्ट'

लिवर कैंसर से जंग के बाद दीपिका कक्कड़ की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब पेट में मिला नया 'सिस्ट'मशहूर टीवी अभिनेत्री और 'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ बीते काफी समय से मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पिछले साल मई 2025 में लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग जीतने और 14 घंटे लंबी सर्जरी कराने के बाद, अब दीपिका के पेट में एक नया सिस्ट (गांठ) पाया गया है।

24 साल की उम्र में सूरज बड़जात्या ने रखा था निर्देशन के क्षेत्र में कदम, 'मैंने प्यार किया' से 'ऊंचाई' तक का शानदार सफर

24 साल की उम्र में सूरज बड़जात्या ने रखा था निर्देशन के क्षेत्र में कदम, 'मैंने प्यार किया' से 'ऊंचाई' तक का शानदार सफरभारतीय सिनेमा में जहाँ एक दौर में एक्शन और हिंसा का बोलबाला था, वहीं एक युवा निर्देशक ने अपनी पहली ही फिल्म से यह साबित कर दिया कि सादगी और पारिवारिक मूल्यों में भी बॉक्स ऑफिस हिलाने की ताकत होती है। हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शंस की पहचान और बॉलीवुड के 'फैमिली मैन' सूरज बड़जात्या की।

'सूबेदार' के ट्रेलर ने जीता अनुपम खेर का दिल, अनिल कपूर की जमकर तारीफ की

'सूबेदार' के ट्रेलर ने जीता अनुपम खेर का दिल, अनिल कपूर की जमकर तारीफ कीदिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने अपने पुराने दोस्त अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' का ट्रेलर देखने के बाद एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देखने से पहले अपने दोस्त का काम देखना उनके लिए गर्व की बात है। अनुपम खेर यह ट्रेलर देखकर काफी हैरान रह गए और उन्होंने इसे "शानदार तरीके से बनाया गया" बताया।

संजय लीला भंसाली–केतन मेहता की ऐतिहासिक साझेदारी, 'जय सोमनाथ' में दिखेगी मंदिर पर हुए हमलों की पूरी कहानी

संजय लीला भंसाली–केतन मेहता की ऐतिहासिक साझेदारी, 'जय सोमनाथ' में दिखेगी मंदिर पर हुए हमलों की पूरी कहानीसदियों से सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक प्रार्थना की जगह नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की कभी न हारने वाली हिम्मत का प्रतीक रहा है। अब 'जय सोमनाथ' के साथ दिग्गज फिल्म मेकर्स संजय लीला भंसाली और केतन मेहता भारत के इस ऐतिहासिक अध्याय को उस भव्यता के साथ पर्दे पर ला रहे हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
