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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 25 मार्च 2026 (15:25 IST)

सलमान खान की 'मातृभूमि' के नए गाने 'चांद देख लेना' को लेकर हिमेश रेशमिया ने कही यह बात

Himesh Reshammiya on Chand Dekh Lena song
सलमान खान फिल्म्स ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का गाना 'चांद देख लेना' रिलीज किया है। सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया यह गाना ईद के मौके पर ड्रॉप किया गया, जो प्यार, जुदाई और तड़प जैसे फिल्म के गहरे इमोशन्स को सामने लाता है।
 
हिमेश रेशमिया के म्यूजिक से सजा यह गाना दो प्रेमियों के बीच की दूरी के दर्द को खूबसूरती से दिखाता है, जो एक सैनिक की ड्यूटी और उसके रिश्तों की इमोशनल सच्चाई को बयां करता है। विजुअल्स में दिखाया गया है कि कैसे चित्रांगदा सिंह का किरदार अपने पति (सलमान खान) का बड़ी हिम्मत के साथ इंतज़ार कर रहा है, जो बॉर्डर पर सेवा देने के बाद घर लौटते हैं। यह गाना उन परिवारों की खामोश ताकत को हाईलाइट करता है जो देश की रक्षा करने वालों के पीछे मजबूती से खड़े रहते हैं।
 
अपनी कंपोजिशन के बारे में बात करते हुए हिमेश रेशमिया ने कहा, इस गाने के साथ हमारा मकसद दो प्रेमियों के बीच की दूरी के दर्द को पकड़ना था। समीर अनजान के लिरिक्स उस दर्द को जिंदा कर देते हैं, जबकि धुन को काफी 'मासी' और एडिक्टिव रखा गया है। इस धुन को बनाने में घंटों की मेहनत और लगन लगी है। मैंने पहले भी सलमान खान के लिए गाने बनाए हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरह की यूनिकनेस है, जो हर सुनने वाले के दिल को गहराई से छू लेगी।
 
'चाँद देख लेना' को युवा टैलेंट निहाल ताउरो और अकोना मुखर्जी ने गाया है। निहाल को उनके पॉपुलर आध्यात्मिक भजनों और कीर्तनों के लिए भी जाना जाता है। 'मातृभूमि' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने किया है।
 
फिल्म को अपूर्व लाखिया ने निर्देशित किया है। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और हिम्मत की एक सच्ची कहानी पेश करने का वादा करती है। फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक बेहद अहम रोल में नज़र आएंगी।
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