रविवार, 22 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (07:04 IST)

24 साल की उम्र में सूरज बड़जात्या ने रखा था निर्देशन के क्षेत्र में कदम, 'मैंने प्यार किया' से 'ऊंचाई' तक का शानदार सफर

Sooraj Barjatya Birthday
भारतीय सिनेमा में जहाँ एक दौर में एक्शन और हिंसा का बोलबाला था, वहीं एक युवा निर्देशक ने अपनी पहली ही फिल्म से यह साबित कर दिया कि सादगी और पारिवारिक मूल्यों में भी बॉक्स ऑफिस हिलाने की ताकत होती है। हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शंस की पहचान और बॉलीवुड के 'फैमिली मैन' सूरज बड़जात्या की। 
 
22 फरवरी 1964 को मुंबई में जन्मे सूरज बड़जात्या अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। सूरज बड़जात्या ने अपने करियर की शुरुआत महज 24 साल की उम्र में 1989 में फिल्म 'मैंने प्यार किया' से की। उस दौर में जब परदे पर खून-खराबा ज्यादा दिखता था, सूरज ने 'प्रेम' और 'सुमन' की एक मासूम प्रेम कहानी पेश की। भाग्यश्री और सलमान खान की इस जोड़ी ने रातों-रात इतिहास रच दिया। 
 
यह फिल्म न केवल ब्लॉकबस्टर रही, बल्कि इसने सलमान खान को बॉलीवुड का 'प्रेम' बना दिया, एक ऐसा नाम जो आज भी सूरज बड़जात्या की फिल्मों की आत्मा है। अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जाए, तो 'हम आपके हैं कौन' एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1994 में आई इस फिल्म ने शादियों, संगीत, और पारिवारिक रिश्तों को देखने का नजरिया बदल दिया। सलमान खान और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री, 14 गाने और एक बड़ी स्टारकास्ट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 
 
वर्ष 1999 में सूरज बड़जात्या ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' का निर्देशन किया। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे जैसे सितारों से सजी इस मल्टीस्टारर फिल्म ने संयुक्त परिवार के महत्व को रेखांकित किया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है।
 
हर सफल निर्देशक के जीवन में चुनौतियां आती हैं। 2003 में आई 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। 2006 में उन्होंने शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ 'विवाह' बनाई। बिना किसी बड़े तामझाम और आइटम नंबर के, केवल संस्कारों और सादगी के दम पर यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। इसने साबित किया कि दर्शक आज भी जड़ों से जुड़ी कहानियाँ देखना चाहते हैं।
 
करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद, सूरज बड़जात्या ने एक बार फिर अपने प्रिय अभिनेता सलमान खान के साथ हाथ मिलाया और 2015 में 'प्रेम रतन धन पायो' लेकर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर तहलका मचा दिया। इसके बाद 2022 में उन्होंने लीक से हटकर अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी जैसे दिग्गजों के साथ 'ऊंचाई' बनाई, जिसने बुजुर्गों की दोस्ती और उनके जज्बे को एक नई ऊंचाई दी।
