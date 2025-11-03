अमिताभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कप जीतने पर जानें क्या बोले बिग बी

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC Women's World Cup जीतकर पूरे देश को गर्व का पल दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खेलों से खास लगाव रखने वाले अमिताभ ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को शानदार अंदाज में बधाई दी और इस पल को देश के लिए ‘गौरव का क्षण’ बताया।

अमिताभ ने X (ट्विटर) पर लिखा- “जीत गए!!! India Women Cricket… WORLD CHAMPIONS!! इतना गर्व दिलाया है… CONGRATULATIONS, CONGRATULATIONS, CONGRATULATIONS!!!”



T 5552 - जीत गये !!!

India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!

So much pride you have brought for us all ..

CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025

मैच का पूरा रोमांच

फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की ओपनर स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने शतकीय साझेदारी कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। शैफाली ने शानदार 87 रन बनाए और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत ने हर्मनप्रीत कौर और दीपति शर्मा की साझेदारी से 200 का आंकड़ा पार किया। अंत में दीपति शर्मा (58 रन) और रिचा घोष (34 रन) की आक्रामक बैटिंग ने भारत का स्कोर 298/7 पहुंचा दिया।

गेंदबाज़ी में भी भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया। शैफाली वर्मा और श्री चरणी ने शुरुआती विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया। भले ही दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने शतक जड़ा और कुछ देर के लिए मैच में रोमांच वापस ला दिया, लेकिन दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाज़ी ने इतिहास रच दिया। दीप्ति ने 5 विकेट झटके और फाइनल में पांच विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 246 रन पर सिमट गई और भारत ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया।

भारत की इस अविश्वसनीय जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया, और अमिताभ बच्चन समेत करोड़ों भारतीय इस सफलता से गदगद हैं। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।