मंगलवार, 10 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 मार्च 2026 (11:15 IST)

सनी देओल की ‘लाहौर 1947’ का नाम बदलेगा या नहीं? आमिर खान ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड के दमदार एक्शन स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी अगली फिल्म ‘लाहौर 1947’ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की शानदार सफलता के बाद दर्शकों के बीच इस नई फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में यह खबर तेजी से फैल रही थी कि फिल्म के मेकर्स इसके टाइटल में बदलाव करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ‘लाहौर 1947’ का नाम बदलकर ‘बटवारा 1947’ रखा जा सकता है। लेकिन अब इन चर्चाओं पर खुद फिल्म के निर्माता आमिर खान ने प्रतिक्रिया देकर सच्चाई साफ कर दी है।
 

आमिर खान ने अफवाहों पर दिया जवाब

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बना रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार फिल्म के टाइटल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच जब आमिर खान से इस बारे में सवाल किया गया तो वह पहले हंस पड़े। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।
 
आमिर खान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म के टाइटल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी इसका नाम ‘लाहौर 1947’ ही है और मैं चाहता हूं कि यही टाइटल बना रहे। उनके इस बयान के बाद टाइटल बदलने की खबरों पर विराम लग गया है।
 

टाइटल को लेकर क्यों उठी थी चर्चा

दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म का नाम पाकिस्तान के शहर लाहौर पर होने की वजह से मेकर्स इसे बदल सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय दर्शकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टाइटल में बदलाव किया जा सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर ‘लाहौर 1947’ की जगह ‘बटवारा 1947’ नाम सामने आने लगा था।
 
हालांकि आमिर खान ने स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म के लेखक या मेकर्स पर टाइटल बदलने का कोई दबाव नहीं है और फिल्म का नाम वही रहेगा, जो शुरुआत से तय किया गया था।
 

दमदार स्टारकास्ट के साथ आ रही है फिल्म

फिल्म ‘लाहौर 1947’ की सबसे खास बात इसकी मजबूत स्टारकास्ट भी है। इस फिल्म में सनी देओल एक अलग और गंभीर किरदार में नजर आने वाले हैं। उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
 
फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कई यादगार फिल्में बनाई हैं। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी इतिहास और भावनाओं से जुड़ी एक दमदार कहानी लेकर आएगी।
 

गबरू पहले होगी रिलीज 

वैसे सनी की 'लाहौर 1947' अगस्त में रिलीज होगी, लेकिन उसके पहले उनके फैंस को गबरू देखने को मिलेगी, जो 8 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। उनकी फिल्म 'इक्का' भी जल्दी ही सीधे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। 
