बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग



थिएटर में फ्लॉप होने के बाद हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘बेबी डू डाई डू’ का सबसे दिलचस्प पहलू उसका नाम ही है। सुनने में अजीब और थोड़ा मजेदार लगने वाला यह नाम दरअसल फिल्म की मुख्य किरदार बेबी करमरकर के नाम से निकला है- बेबी (Baby) कर (Do) मर (Die) कर (Do)। नाम में मौजूद यह खेल फिल्म के अंदाज की एक झलक देता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब बेबी पर्दे पर आती है।

यह एक क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कहानी की बुनियाद एक पुराने जख्म पर रखी गई है। बचपन में बेबी की जुड़वां बहन को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है। यह घटना उसके भीतर कहीं गहरे बैठ जाती है। वक्त गुजरता है और बड़ी होकर बेबी एक शातिर किलर बन जाती है। वह पापा नामक शख्स (चंकी पांडे) के लिए काम करती है। पापा फोटो भेजते हैं और बेबी अपने टारगेट का ‘ऊपर का टिकट’ काट देती है।

दिलचस्प बात यह है कि बेबी का दावा है कि वह न बोल सकती है और न सुन सकती है। लेकिन उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी। अपने काम में वह बेहद तेज और होशियार है। हालांकि उसके हर मिशन के पीछे सिर्फ पैसे या पापा का आदेश नहीं है। बेबी उस शख्स तक भी पहुंचना चाहती है जिसने उसकी बहन को मारा था। यही तलाश उसके किरदार को सिर्फ एक किलर नहीं रहने देती, बल्कि उसके भीतर छिपे दर्द को भी कहानी का हिस्सा बना देती है।

फिल्म की कहानी मुंबई में रखी गई है और निर्देशक ने शहर को केवल बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। मुंबई की चाल, लोकल ट्रेन, बारिश और आसमान छूती इमारतें कहानी के साथ चलती हैं। शहर की जगह की किल्लत और दूसरी तरफ अरबों-खरबों रुपये कमाने वाले बिल्डरों की दुनिया को भी कहानी में शामिल किया गया है।

जमीन खाली कराने के लिए गुंडों का इस्तेमाल करने वाला यह ट्रैक हिंदी सिनेमा में नया नहीं है। इस तरह की कहानी हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसलिए यहां नयापन कहानी के इस हिस्से में नहीं, बल्कि इसे पेश करने के तरीके में तलाशना पड़ता है।

फिल्म की कहानी मूल रूप से काफी सीधी है। इसमें बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हैं। पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका बहुत प्रभावी नहीं लगती। दूसरी ओर बेबी एक के बाद एक लोगों को आसानी से निपटाती चली जाती है। उसे मुश्किल में कब डालना है और कब बचा लेना है, इसका फैसला कई बार ऐसा लगता है जैसे कहानी की जरूरत के हिसाब से किया गया हो।

बेबी की प्रेम कहानी भी फिल्म में है। शुरुआत में यह हिस्सा अच्छा लगता है और किरदारों के बीच एक अलग रंग पैदा करता है, लेकिन आगे चलकर यही ट्रैक थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होने लगता है।

‘बेबी डू डाई डू’ की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी में छिपे ट्विस्ट नहीं, बल्कि उसके किरदार हैं। कहानी के सपाटपन के बावजूद फिल्म आपको स्क्रीन के सामने बैठाए रखती है तो इसकी वजह रोचक स्क्रीनप्ले, किरदारों की अलग पहचान और निर्देशक नचिकेत सामंत का स्टाइल है।

बेबी का कूल किलर वाला अंदाज उसे बाकी किरदारों से अलग करता है। उसके सामने ज़फर काटकर का खौफ है, जिसे सिकंदर खेर ने निभाया है। इंसपेक्टर अंजुम खान के रूप में सीमा पाहवा का बिंदास अंदाज कहानी में अलग ऊर्जा लाता है। पापा बने चंकी पांडे का काइयांपन उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है, जबकि रचित सिंह का सिद्धू अपने भोलेपन से कहानी में नरमी लाता है।

इन किरदारों की खासियत यह है कि ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद नहीं लगते। इनके अपने रंग हैं और यही रंग मिलकर फिल्म के माहौल को जीवंत बनाते हैं।

निर्देशक नचिकेत सामंत ने फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी यानी सीधी-सपाट कहानी को अपने निर्देशन के अंदाज से काफी हद तक संभाला है। उन्होंने कहानी को बहुत ज्यादा उलझाने के बजाय किरदारों पर भरोसा किया है और उन्हें ऐसे दृश्यों में रखा है जो दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखते हैं।

सीन फिल्माने में उनकी दक्षता नजर आती है। मुंबई की चाल हो या लोकल ट्रेन, बारिश हो या ऊंची इमारतें, शहर की अलग-अलग तस्वीरों को उन्होंने कहानी का हिस्सा बनाया है। इस वजह से मुंबई महज लोकेशन नहीं रह जाती, बल्कि फिल्म के एक महत्वपूर्ण किरदार की तरह सामने आती है।

फिल्म की गति भी तेज रखी गई है। कहानी भले ही बहुत घुमावदार नहीं है, लेकिन प्रस्तुति उसे ज्यादा देर तक ठहरने नहीं देती। एक्शन, किरदार और मुंबई का माहौल मिलकर फिल्म को आगे धकेलते रहते हैं।

हुमा कुरैशी के लिए यह किरदार इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनके पास संवाद बेहद कम हैं। बेबी को उन्होंने अपनी आवाज के बजाय बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आंखों के जरिए व्यक्त किया है।

एक शातिर किलर के किरदार में उनका शांत और कूल अंदाज अच्छा लगता है। बेबी जब सामने होती है तो उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता और हुमा अपने एक्सप्रेशन के जरिए इस अनिश्चितता को कायम रखती हैं।

सिकंदर खेर भी फिल्म में पूरे रंग में नजर आते हैं। ज़फर का गुस्सा, उसका खौफ और उसका अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार उनके अभिनय में साफ दिखाई देता है। चंकी पांडे पापा के किरदार में बेहद कूल नजर आए हैं और उनके अभिनय में किरदार का काइयांपन सहजता से आता है।

रचित सिंह ने सिद्धू के किरदार को जरूरत भर की मासूमियत दी है। वहीं सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म के माहौल को मजबूत करती है।

‘बेबी डू डाई डू’ की कहानी में भले ही बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसे पहले हिंदी सिनेमा में देखा न गया हो, लेकिन फिल्म की प्रस्तुति इसे देखने लायक बनाती है। इसके किरदार, तेज रफ्तार स्क्रीनप्ले, मुंबई का माहौल और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसकी कमजोरियों को काफी हद तक ढक लेते हैं।

फिल्म में साउथ कोरियन एक्शन फिल्मों जैसा एक अंदाज भी महसूस होता है। कहानी के बजाय किरदारों और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पर जोर इसे एक अलग टोन देता है।

कुल मिलाकर ‘बेबी डू डाई डू’ उन फिल्मों में है जहां मंजिल से ज्यादा सफर और सफर के साथी आपका ध्यान खींचते हैं। कहानी सीधी है, कई हिस्से परिचित हैं और कुछ ट्रैक जरूरत से ज्यादा खिंचते हैं, लेकिन बेबी का कूल अंदाज, दमदार किरदार और मुंबई की स्टाइलिश दुनिया फिल्म को ओटीटी के लिए एक सही पैकेज बनाती है।



