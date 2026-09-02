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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (12:18 IST)

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (12:18 IST)
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Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच
क्या हो जब असल जिंदगी के मुजरिमों को पकड़ना टीवी पर टीआरपी बटोरने का सबसे बड़ा धंधा बन जाए? टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले ऐसे ही सनसनीखेज सच और उसके पीछे के काले खेल को बेनकाब करने हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिनसन बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। पैटिनसन की बहुचर्चित साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' भारत में 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे भारत में PVR INOX Pictures और Lionsgate Play India मिलकर रिलीज कर रहे हैं।
 

असल कहानी पर आधारित है यह खौफनाक सफर

फिल्म की कहानी साल 2006 के दौर में ले जाती है। यह मशहूर और विवादित टीवी शो 'To Catch a Predator' से प्रेरित है। पैटिनसन इसमें टीवी जर्नलिस्ट क्रिस हैनसेन (Chris Hansen) के किरदार में नजर आएंगे। कहानी दिखाती है कि कैसे हैनसेन ने क्राइम रिपोर्टिंग के अंदाज को पूरी तरह बदल दिया था। हिडन कैमरों से स्टिंग ऑपरेशन और संदिग्ध शिकारियों (predators) को रंगे हाथ पकड़कर ऑन-कैमरा आमना-सामना करवाने का यह फॉर्मेट टीवी का सबसे बड़ा सेंसेशन बन गया था।
 

रॉबर्ट पैटिनसन का हैरान कर देने वाला अवतार

रॉबर्ट पैटिनसन ने न सिर्फ इसमें क्रिस हैनसेन का जटिल और महत्वाकांक्षी किरदार निभाया है, बल्कि वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म केवल जांच-पड़ताल की कहानी नहीं कहती, बल्कि कई चुभते हुए सवाल खड़े करती है:
 
  • जब पत्रकारिता सिर्फ एक ड्रामा या स्पेक्टेकल बन जाए, तो सच की क्या कीमत चुकानी पड़ती है?
  • असल अपराध को टीवी एंटरटेनमेंट में बदलने के क्या गंभीर नतीजे होते हैं?
  • टीआरपी की भूख और नैतिकता की सीमाएं कहां खत्म होती हैं?
 

डायरेक्टर और दमदार स्टारकास्ट

डॉक्यूमेंट्रीज में अपनी अलग पहचान बना चुके लांस ओपेनहाइम (Lance Oppenheim) इस फिल्म के जरिए फीचर फिल्म डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन के साथ हॉलीवुड के कई जाने-माने चेहरे नजर आएंगे:
 
  • मेरिट वेवर (Merritt Wever)
  • स्काईलर गिसोंडो (Skyler Gisondo)
  • मैथ्यू माहेर (Matthew Maher)
  • बोकीम वुडबाइन (Bokeem Woodbine)
  • एना फारिस (Anna Faris)
क्राइम, मीडिया और इंसानी फितरत के इस डार्क थ्रिलर को भारतीय दर्शक 25 सितंबर से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बड़े पर्दे पर देख सकेंगे।
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