बिग बॉस के मंच पर सलमान खान का खुलासा, बोले- एक शो ने दुनिया को दिखाया मेरा असली चेहरा

बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान आज भले ही भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और सफल होस्ट माने जाते हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे टीवी पर कदम रखने से बेहद डर रहे थे। हाल ही में 'बिग बॉस 20' के मंच पर सलमान खान ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को याद किया, जब चारों तरफ फैली नकारात्मकता ने उनके करियर और निजी जिंदगी को पूरी तरह घेर लिया था।

सलमान खान ने खुलासा किया कि साल 2008 में आए रियलिटी शो 'दस का दम' ने कैसे एक ही झटके में उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया और उन्हें मीडिया की बनाई नकारात्मक छवि से बाहर निकाला।

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' के दौरान सलमान खान घर के सदस्यों को खुद को बेबाकी से पेश करने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कंटेस्टेंट्स डांट या सवाल-जवाब के डर से अपनी असली शख्सियत छुपाते हैं, तो शो का मज़ा फीका पड़ जाता है। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने जीवन का एक पुराना किस्सा साझा किया।

सलमान ने बताया, मेरी लाइफ का एक उदाहरण देता हूं। 'मैंने प्यार किया' से लेकर तमाम फिल्में कीं... फिर मैं टीवी पर आया। उस वक्त मेरे खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही थी। कोर्ट केस से लेकर रिलेशनशिप और फिल्मों तक, हर चीज को लेकर अखबारों और न्यूज चैनलों पर बातें हो रही थीं।

सलमान के मुताबिक, उस दौर में उनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चा उनके विवादों की हो रही थी। मीडिया में उनके बारे में जो कुछ दिखाया जा रहा था, उससे उनके फैंस भी भ्रमित होने लगे थे।

जब सलमान खान को 'दस का दम' होस्ट करने का ऑफर मिला, तो वे बेहद असमंजस में थे। वे चारों तरफ फैली नेगेटिविटी के कारण टीवी पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि टीवी पर आने से विवाद और बढ़ सकते हैं। निराशा के इस दौर में सलमान ने अपने पिता और दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान से सलाह ली। सलीम खान ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और उन्हें सलाह दी कि वे किसी से डरने के बजाय अपने संस्कारों और असलियत पर भरोसा रखें।

पिता की बात याद करते हुए सलमान ने कहा, "अब्बा ने मुझसे कहा— 'अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी अपब्रिंगिंग (परवरिश) दिखाओ।' बस वही बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने शो करने का फैसला किया।"

एक एपिसोड ने बदल दी सालों की छवि

सलमान खान ने 'दस का दम' स्वीकार किया और 2008 में जब इसका पहला एपिसोड ऑन-एयर हुआ, तो जादू हो गया। दर्शकों ने परदे पर किसी फिल्म स्टार को नहीं, बल्कि एक सहज, हंसमुख और दिलदार इंसान को देखा जो आम जनता के साथ उनके सुख-दुख बांट रहा था।

सलमान ने कहा, उस एक शो ने लोगों को यह समझाया कि असल में सलमान खान कौन है। लोग 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'करण अर्जुन' और 'हम दिल दे चुके सनम' जैसी फिल्में भूल गए और 'दस का दम' देखने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें वहां कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक असली इंसान दिख रहा था।"

सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मीडिया ने सालों मेहनत करके जो उनकी एक नकारात्मक छवि बनाई थी, वह शो के सिर्फ एक एपिसोड से पूरी तरह साफ हो गई।

अमिताभ बच्चन से की तुलना, टीवी पर रचा इतिहास

अपनी इस टीवी यात्रा की तुलना सलमान खान ने अमिताभ बच्चन और उनके आइकॉनिक शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से की। उन्होंने बताया कि जिस तरह केबीसी ने अमिताभ बच्चन को घर-घर में एक नई पहचान दी, ठीक उसी तरह 'दस का दम' ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया।

'दस का दम' के सफल तीन सीज़न होस्ट करने के बाद सलमान खान 'बिग बॉस' से जुड़े। आज सलमान खान बिग बॉस के 17 से ज्यादा सीज़न सफलता-पूर्वक होस्ट कर चुके हैं और टीवी जगत के सबसे महंगे और लोकप्रिय होस्ट बन चुके हैं। इन दिनों वह 'बिग बॉस 20' होस्ट करते नजर आ रहे हैं।