  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan reveals how dus ka dum changed his negative image salim khan advice bigg boss 20
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (16:53 IST)

बिग बॉस के मंच पर सलमान खान का खुलासा, बोले- एक शो ने दुनिया को दिखाया मेरा असली चेहरा

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (16:55 IST)
google-news
बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान आज भले ही भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और सफल होस्ट माने जाते हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे टीवी पर कदम रखने से बेहद डर रहे थे। हाल ही में 'बिग बॉस 20' के मंच पर सलमान खान ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को याद किया, जब चारों तरफ फैली नकारात्मकता ने उनके करियर और निजी जिंदगी को पूरी तरह घेर लिया था।
 
सलमान खान ने खुलासा किया कि साल 2008 में आए रियलिटी शो 'दस का दम' ने कैसे एक ही झटके में उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया और उन्हें मीडिया की बनाई नकारात्मक छवि से बाहर निकाला।
 
'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' के दौरान सलमान खान घर के सदस्यों को खुद को बेबाकी से पेश करने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कंटेस्टेंट्स डांट या सवाल-जवाब के डर से अपनी असली शख्सियत छुपाते हैं, तो शो का मज़ा फीका पड़ जाता है। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने जीवन का एक पुराना किस्सा साझा किया।
सलमान ने बताया, मेरी लाइफ का एक उदाहरण देता हूं। 'मैंने प्यार किया' से लेकर तमाम फिल्में कीं... फिर मैं टीवी पर आया। उस वक्त मेरे खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही थी। कोर्ट केस से लेकर रिलेशनशिप और फिल्मों तक, हर चीज को लेकर अखबारों और न्यूज चैनलों पर बातें हो रही थीं।
 
सलमान के मुताबिक, उस दौर में उनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चा उनके विवादों की हो रही थी। मीडिया में उनके बारे में जो कुछ दिखाया जा रहा था, उससे उनके फैंस भी भ्रमित होने लगे थे।
 
जब सलमान खान को 'दस का दम' होस्ट करने का ऑफर मिला, तो वे बेहद असमंजस में थे। वे चारों तरफ फैली नेगेटिविटी के कारण टीवी पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि टीवी पर आने से विवाद और बढ़ सकते हैं। निराशा के इस दौर में सलमान ने अपने पिता और दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान से सलाह ली। सलीम खान ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और उन्हें सलाह दी कि वे किसी से डरने के बजाय अपने संस्कारों और असलियत पर भरोसा रखें।
 
पिता की बात याद करते हुए सलमान ने कहा, "अब्बा ने मुझसे कहा— 'अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी अपब्रिंगिंग (परवरिश) दिखाओ।' बस वही बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने शो करने का फैसला किया।"
एक एपिसोड ने बदल दी सालों की छवि
सलमान खान ने 'दस का दम' स्वीकार किया और 2008 में जब इसका पहला एपिसोड ऑन-एयर हुआ, तो जादू हो गया। दर्शकों ने परदे पर किसी फिल्म स्टार को नहीं, बल्कि एक सहज, हंसमुख और दिलदार इंसान को देखा जो आम जनता के साथ उनके सुख-दुख बांट रहा था।
 
सलमान ने कहा, उस एक शो ने लोगों को यह समझाया कि असल में सलमान खान कौन है। लोग 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'करण अर्जुन' और 'हम दिल दे चुके सनम' जैसी फिल्में भूल गए और 'दस का दम' देखने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें वहां कोई एक्टर नहीं, बल्कि एक असली इंसान दिख रहा था।"
 
सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मीडिया ने सालों मेहनत करके जो उनकी एक नकारात्मक छवि बनाई थी, वह शो के सिर्फ एक एपिसोड से पूरी तरह साफ हो गई।
 
अमिताभ बच्चन से की तुलना, टीवी पर रचा इतिहास
अपनी इस टीवी यात्रा की तुलना सलमान खान ने अमिताभ बच्चन और उनके आइकॉनिक शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से की। उन्होंने बताया कि जिस तरह केबीसी ने अमिताभ बच्चन को घर-घर में एक नई पहचान दी, ठीक उसी तरह 'दस का दम' ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया।
 
'दस का दम' के सफल तीन सीज़न होस्ट करने के बाद सलमान खान 'बिग बॉस' से जुड़े। आज सलमान खान बिग बॉस के 17 से ज्यादा सीज़न सफलता-पूर्वक होस्ट कर चुके हैं और टीवी जगत के सबसे महंगे और लोकप्रिय होस्ट बन चुके हैं। इन दिनों वह 'बिग बॉस 20' होस्ट करते नजर आ रहे हैं। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Rise and Fall 2: शादीशुदा खेसारी लाल यादव संग अफेयर पर छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- 'वो मुझे जिंदगीभर...'

बिग बॉस के मंच पर सलमान खान का खुलासा, बोले- एक शो ने दुनिया को दिखाया मेरा असली चेहरा

बिग बॉस के मंच पर सलमान खान का खुलासा, बोले- एक शो ने दुनिया को दिखाया मेरा असली चेहराबॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान आज भले ही भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और सफल होस्ट माने जाते हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे टीवी पर कदम रखने से बेहद डर रहे थे। हाल ही में 'बिग बॉस 20' के मंच पर सलमान खान ने अपने जीवन के उस कठिन दौर को याद किया, जब चारों तरफ फैली नकारात्मकता ने उनके करियर और निजी जिंदगी को पूरी तरह घेर लिया था।

Rise and Fall 2: शादीशुदा खेसारी लाल यादव संग अफेयर पर छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- 'वो मुझे जिंदगीभर...'

Rise and Fall 2: शादीशुदा खेसारी लाल यादव संग अफेयर पर छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- 'वो मुझे जिंदगीभर...'भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' कही जाने वाली मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऑन-स्क्रीन अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली काजल इस शो में अपनी पर्सनल लाइफ और अधूरी प्रेम कहानी को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे कर रही हैं।

जाह्नवी कपूर ने पेरिस में BoF 500 गाला में बिखेरा देसी ग्लैमर, ऑफ-व्हाइट साड़ी में लगाया बोल्डनेस का तड़का

जाह्नवी कपूर ने पेरिस में BoF 500 गाला में बिखेरा देसी ग्लैमर, ऑफ-व्हाइट साड़ी में लगाया बोल्डनेस का तड़काइस खास मौके पर जाह्नवी पंकज एस हेरिटेज के कस्टम आउटफिट में नजर आईं, जिसे रिया कपूर ने स्टाइल किया था। ऑफ-व्हाइट रंग के इस खूबसूरत लुक में पारंपरिक छह गज की साड़ी के सिल्हूट को एक मॉडर्न अंदाज में पेश किया गया था। लो-स्लंग ड्रेप, खुले कंधे और जमीन तक जाती एलिगेंट पल्लू ने उनके लुक को बेहद खास बना दिया।

'पहला प्यार दूसरी बार' के गाने 'पुराने दिन' के साथ फिर लौटीं आयुष्मान खुराना संग रोचक कोहली की स्कूल टाइम की यादें

'पहला प्यार दूसरी बार' के गाने 'पुराने दिन' के साथ फिर लौटीं आयुष्मान खुराना संग रोचक कोहली की स्कूल टाइम की यादेंइंडियन सिनेमा में नए चेहरों के स्पॉटलाइट में आने के साथ उत्सुकता से भरी ताजगी की लहर देखने मिल रही है। बता दे कि इस पल को लीड करते हुए लव फिल्म्स अपनी यूथफुल रोमांटिक कॉमेडी पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहा है। फिल्म को लेकर बढ़ रही एक्साइटमेंट के बीच में मेकर्स ने हाल ही में यादगार ट्रैक पुराने दिन को सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया है, जिसे अब खूब पसंद किया जा रहा है।

कभी सोने के लिए नहीं थी छत, खाने को नहीं था अन्न, 27 पैसे लेकर मुंबई आए थे जावेद अख्तर, पत्नी शबाना आजमी ने सुनाई संघर्ष की कहानी

कभी सोने के लिए नहीं थी छत, खाने को नहीं था अन्न, 27 पैसे लेकर मुंबई आए थे जावेद अख्तर, पत्नी शबाना आजमी ने सुनाई संघर्ष की कहानीभारतीय सिनेमा के सबसे महान गीतकारों और पटकथा लेखकों में शुमार जावेद अख्तर का जीवन इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। हाल ही में उनकी पत्नी और वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर के शुरुआती दिनों के कठिन संघर्ष की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी साझा की है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।