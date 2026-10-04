अजय देवगन की 'दृश्यम 3: द कन्क्लुजन' का दुनियाभर में तूफान, बॉक्स ऑफिस पर बना डाले कई बड़े रिकॉर्ड

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का खुमार एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। 2 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लुजन' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है।

शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने के बाद, शनिवार को भी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी रही। महज दो दिनों के भीतर फिल्म ने दुनिया भर में 177 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

एडवांस बुकिंग से ही दिखने लगा था तूफान

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही जबरदस्त बज बना हुआ था। एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म ने नए कीर्तिमान रचे। रिलीज के दिन तक फिल्म की एडवांस बुकिंग 50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग एडवांस बुकिंग है। इस मजबूत पकड़ की बदौलत 'दृश्यम 3' ने पहले ही दिन दुनिया भर में 93 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

दूसरे दिन भी कायम रहा दबदबा

शनिवार को भी दर्शक सिनेमाघरों की ओर खिंचे चले आए। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शुक्रवार को 62 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, वहीं शनिवार को फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन दर्ज किया।

2 दिनों का कुल भारत नेट कलेक्शन: 115.50 करोड़ रुपये

2 दिनों का कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन: 138.60 करोड़ रुपये

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में 115 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ 'दृश्यम 3' अब 'स्त्री 2' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को सीधी टक्कर दे रही है।

ओवरसीज बाजार में भी पकड़ी रफ्तार

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भले ही 'दृश्यम 3' को लेकर वैसा उन्माद न दिखा हो जैसा भारत में है, लेकिन फिर भी अजय देवगन की पिछली फिल्मों की तुलना में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। ओवरसीज में शनिवार को कलेक्शन में सुधार देखा गया। विदेशी बाजारों से फिल्म अब तक 4 मिलियन डॉलर (लगभग 38.40 करोड़ रुपये) की कमाई कर चुकी है। इस तरह फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 177 करोड़ तक पहुंच गया है।

पहले भाग का लाइफटाइम रिकॉर्ड ध्वस्त

'दृश्यम' (2015) को पछाड़ा: शनिवार सुबह ही 'दृश्यम 3' ने 2015 में आई इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'दृश्यम' के कुल लाइफटाइम कलेक्शन (107 करोड़ रुपये) को महज 36 घंटे में पीछे छोड़ दिया।

'सिकंदर' को भी छोड़ा पीछे: दो दिनों में 177 करोड़ कमाकर 'दृश्यम 3' ने सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' (176 करोड़ रुपये लाइफटाइम) के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया है।

स्टार कास्ट और दमदार सस्पेंस का जादू

'दृश्यम 3' में एक बार फिर अजय देवगन 'विजय सालगंवकर' के अपने आइकॉनिक किरदार में लौटे हैं। उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत ने अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट से सौरभ शुक्ला कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं।

इस बार फ्रेंचाइजी में नए चेहरों के रूप में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की एंट्री हुई है, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अदाकारी ने फिल्म के सस्पेंस को दोगुना कर दिया है। 2 अक्टूबर की खास तारीख पर रिलीज हुई यह फिल्म अब इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो चुकी है।