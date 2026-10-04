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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (14:06 IST)

कभी सोने के लिए नहीं थी छत, खाने को नहीं था अन्न, 27 पैसे लेकर मुंबई आए थे जावेद अख्तर, पत्नी शबाना आजमी ने सुनाई संघर्ष की कहानी

Javed Akhtar Struggle Story
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (14:08 IST)
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भारतीय सिनेमा के सबसे महान गीतकारों और पटकथा लेखकों में शुमार जावेद अख्तर का जीवन इस बात की जिंदा मिसाल है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। हाल ही में उनकी पत्नी और वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर के शुरुआती दिनों के कठिन संघर्ष की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक कहानी साझा की है। 
 
यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसके पास न सिर छुपाने को छत थी, न पेट भरने को रोटी, लेकिन आंखों में सितारे छूने का सपना था। बात 4 अक्टूबर 1964 की है, जब भोपाल से एक 19 साल का लड़का मुंबई के 'बॉम्बे सेंट्रल' रेलवे स्टेशन पर उतरा। उस लड़के की जेब में कुल जमा पूंजी सिर्फ 27 नए पैसे थी। न कोई पहचान, न रहने का ठिकाना और न ही यह पता कि अगली सुबह का खाना कहां से आएगा।
 
शबाना आजमी ने इंस्टाग्राम पर जावेद अख्तर की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए उस दौर को याद किया। उन्होंने लिखा कि मुंबई आने के बाद शुरुआती दिन बेहद खौफनाक और कष्टदायक थे। रहने के लिए कोई घर न होने के कारण जावेद साहब को कई रातों तक फुटपाथों, रेलवे स्टेशनों के बेंचों और अलग-अलग फिल्म स्टूडियो के अहातों में सोकर रातें बितानी पड़ीं।
 
जब तीन दिन तक नहीं मिला खाना
सपने देखना आसान होता है, लेकिन जब पेट खाली हो और शरीर पर पहने कपड़े फटने लगें, तो बड़े से बड़ा हौसला टूट जाता है। जावेद अख्तर के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जब वे निराशा के आखिरी छोर पर खड़े थे। शबाना आजमी ने उस भयानक दौर का जिक्र करते हुए लिखा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब जावेद साहब को लगातार तीन दिनों तक खाने का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। 
 
उनके पास पहनने के लिए सिर्फ शरीर पर टंगे फटे हुए कपड़े बचे थे। भूख और बेबसी के उस सबसे अंधेरे पल में, जब कोई भी इंसान हार मान लेता, जावेद अख्तर ने खुद से एक वादा किया। उन्होंने अपने आप से कहा: "मैं यूँ ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। यह दिन बदलेंगे..." और वाकई, उनके इस अटूट विश्वास और जुनून ने वक्त का पहिया घुमा दिया।
संघर्ष से सफलता का ऐतिहासिक सफर
वक्त बदला और उस 19 साल के बेघर लड़के ने अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को अपना मुरीद बना लिया। सलीम खान के साथ मिलकर 'सलीम-जावेद' की जोड़ी ने 'ज़ंजीर', 'शोले', 'दीवार', 'त्रिशूल' और 'डॉन' जैसी कालजयी फिल्में दीं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को 'एंग्री यंग मैन' बनाया और हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलकर रख दिया।
 
एक बेहतरीन पटकथा लेखक होने के साथ-साथ जावेद अख्तर ने एक गीतकार के रूप में भी भारतीय संगीत जगत को कई अमर गीत दिए। आज उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। शबाना आजमी ने इस प्रेरणादायक यात्रा का अंत करते हुए लिखा कि यह कहानी सिर्फ जावेद अख्तर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों का पीछा कर रहा है। 
 
उन्होंने लिखा, "4 अक्टूबर 1964 को एक 19 साल का लड़का लगभग खाली हाथ इस शहर में आया था। दशकों बाद, उसी इंसान ने भारत को सिनेमा के सबसे यादगार शब्द दिए हैं। कुछ यात्राएं लगभग बिना किसी चीज के शुरू होती हैं—सिवाय एक सपने के। अगर वह यह कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कभी हार मत मानिए।"
 
बता दें कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने 1984 में विवाह किया था। दोनों की मुलाकात प्रसिद्ध कवि और शबाना के पिता कैफी आजमी के घर पर हुई थी। आज जावेद अख्तर का नाम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि हौसले, ज़िद और सफलता का पर्याय बन चुका है। उनकी यह कहानी हर युवा को यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि आपमें खुद पर भरोसा है, तो आपकी तकदीर बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 
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