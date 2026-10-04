Rise and Fall 2: शादीशुदा खेसारी लाल यादव संग अफेयर पर छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- 'वो मुझे जिंदगीभर...'

भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन' कही जाने वाली मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऑन-स्क्रीन अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली काजल इस शो में अपनी पर्सनल लाइफ और अधूरी प्रेम कहानी को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे कर रही हैं।

हाल ही में शो के दौरान यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप के साथ हुई बातचीत में काजल राघवानी अपने पूर्व पार्टनर और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को याद कर काफी भावुक नजर आईं। शो के एक एपिसोड में बातचीत के दौरान मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर काजल राघवानी से सवाल पूछा— "आपको खेसारी जी से प्यार कैसे हो गया? जबकि उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी?"

इस निजी सवाल का जवाब काजल राघवानी ने बेहद बेबाकी और ईमानदारी से दिया। उन्होंने कहा, "मैं कोई पहली लड़की नहीं हूं, जिसे किसी शादीशुदा पुरुष से प्यार हुआ हो। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो शादीशुदा मर्दों से प्यार कर बैठती हैं।"

काजल ने आगे उस दौर को याद करते हुए कहा कि उनके बीच परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थीं। दोनों लगातार फिल्मों और गानों में साथ काम कर रहे थे। सेट पर साथ में लंबा वक्त बिताने की वजह से पहले आकर्षण हुआ और धीरे-धीरे यह आकर्षण गहरे प्यार में बदल गया।

क्या खेसारी लाल यादव भी करते थे सच्चा प्यार?

जब मनीष कश्यप ने आगे पूछा कि क्या खेसारी लाल यादव भी उनसे उतना ही प्यार करते थे? इस पर काजल ने बिना झिझक के कहा, "हां, बिल्कुल! अगर दोनों तरफ से प्यार नहीं होता, तो क्या कोई किसी के साथ 5 साल तक रह सकता है?"

काजल के इस बयान से यह साफ हो गया कि दोनों का रिश्ता सिर्फ किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बल्कि वे लगभग आधा दशक तक एक-दूसरे के साथ गंभीर रिलेशनशिप में थे।





भावुक होकर बोलीं- "जिंदगीभर याद करेंगे"

अपनी अधूरी प्रेम कहानी और ब्रेकअप के दर्द को बयां करते हुए काजल राघवानी शो में काफी इमोशनल हो गईं। अपनी बात रखते हुए उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, "मेरे जैसी सच्चा प्यार करने वाली लड़की उन्हें (खेसारी को) फिर कभी नहीं मिलेगी। वह मुझे जिंदगीभर याद करेंगे, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि वह मुझे आज भी याद करते होंगे।"

ऑन-स्क्रीन ब्लॉकबस्टर थी काजल और खेसारी की जोड़ी

बता दें कि एक समय था जब भोजपुरी सिनेमा में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को सफलता की गारंटी माना जाता था। दोनों ने 'संघर्ष', 'मेहदी लगा के रखना', 'दुलहिन गंगा पार के' और 'बागी' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक साथ काम किया।

उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। हालांकि, ऑफ-स्क्रीन लगभग 5 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी काजल राघवानी ने कभी अपने इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की और हमेशा खुलकर इस पर बात की है।

भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं काजल

काजल राघवानी ने अपने अभिनय और मेहनत के दम पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया है। अपनी खूबसूरती और बेमिसाल अदाकारी के चलते उनकी गिनती इंडस्ट्री की सबसे महंगी और टॉप हीरोइनों में होती है। सोशल मीडिया पर भी काजल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और फैंस हमेशा उनके प्रोजेक्ट्स और पर्सनल लाइफ से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।