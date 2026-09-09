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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (13:06 IST)

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (13:06 IST)
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हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर सफलता से बॉलीवुड हैरान है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी पसंद की जाएगी। यहां फिल्म से जुड़ी रोचक 16 जानकारियां दी गई हैं। 
 
  • किताब पर आधारित: यह फिल्म निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी की अपनी आध्यात्मिक किताब Divine Detour: That Changed My Life पर आधारित एक ट्रायलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) का पहला भाग है।
 
  • असिस्टेंट डायरेक्टर बना हीरो: फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या असल में फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे। लीड एक्टर के बीमार पड़ने पर उन्होंने ऑडिशन दिया और रोल हासिल कर लिया।
 
  • रिकॉर्ड-तोड़ मुनाफा: महज़ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और कमाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली (ROI) फिल्मों में से एक बन गई है।
 
  • 'जय संतोषी मां' की बराबरी: बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ रिटर्न के मामले में इस फिल्म ने 1975 की ब्लॉकबस्टर धार्मिक फिल्म 'जय संतोषी मां' के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
 
  • शुरुआत में सिर्फ 40 स्क्रीन: पहले हफ्ते में यह 250 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और दूसरे हफ्ते तक घटकर 40 स्क्रीन्स पर आ गई थी। लेकिन बाद में 'वर्ड ऑफ माउथ' से यह इतनी पॉपुलर हुई कि इसे 2,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर लगाना पड़ा।
 
  • अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूशन: फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए मशहूर 'हॉम्बले फिल्म्स' (KGF फेम) ने इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए।
 
  • चमत्कारिक ट्रेन की घटना: फिल्म में वह मशहूर घटना दिखाई गई है जब एक अंग्रेज अफसर ने बाबा को फर्स्ट क्लास डिब्बे से उतार दिया था, और उसके बाद बिना किसी खराबी के ट्रेन आगे बढ़ने से रुक गई थी।
 
  • स्टेशन का निर्माण: उसी ट्रेन घटना के बाद फर्रुखाबाद जिले में नीम करोरी स्टेशन बनाया गया था, जहां से बाबा को उनका प्रसिद्ध नाम 'नीम करोली बाबा' मिला।
 
  • बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ा: अपने पांचवें वीकेंड में इस फिल्म ने 'धुरंधर: द रिवेंज' जैसी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया।
 
  • उत्तराखंड में टैक्स-फ्री: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यह फिल्म देखी और तुरंत इसे राज्य में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया।
 
  • विदेशी सिंगर की आवाज़: फिल्म के भक्तिमय संगीत में मशहूर अंतरराष्ट्रीय कीर्तन कलाकार कृष्णा दास ने भी "ओम नमः शिवाय" और "श्री राम जय राम" जैसे गानों को अपनी आवाज दी है।
 
  • लंबी रिसर्च का नतीजा: निर्देशक ने इस फिल्म की कहानी के लिए 2009 से 2023 तक वृंदावन, अकबरपुर और नीब करोरी जैसी जगहों पर जाकर लंबी रिसर्च की थी।
 
  • क्षेत्रीय भाषाओं में सबटाइटल: हिंदी में रिलीज होने के बावजूद, स्थानीय दर्शकों से जुड़ने के लिए फिल्म में ब्रज और बुंदेली भाषाओं के सबटाइटल भी जोड़े गए।
 
  • शुरुआती सीन की शूटिंग: फिल्म का ओपनिंग सीन असल में चित्रकूट के 'पंजाबी बाबा आश्रम' में शूट किया गया था ताकि इसे पूरी तरह से प्रामाणिक रखा जा सके।
 
  • तगड़ा कॉम्पिटिशन: 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म का मुकाबला 'आवारापन 2', 'बंटवारा' और बाद में 'टॉक्सिक' जैसी कमर्शियल फिल्मों से था, फिर भी यह सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
 
  • सीक्वल पर काम शुरू: यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगस्त 2026 में ही निर्देशक ने इसके दूसरे भाग पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें बाबा के आगरा और मथुरा के दिनों की कहानी दिखाई जाएगी।
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