Drishyam The Conclusion Box Office: सोमवार को भी नहीं थमी रफ्तार, 200 करोड़ के बेहद करीब पहुंची फिल्म

अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार प्रदर्शन को सोमवार को भी जारी रखा है। जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम था और इस टेस्ट में भी फिल्म मजबूत नजर आई। शुरुआती सुबह और दोपहर के शो में रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन शाम होते-होते दर्शकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। रात के शोज में भी बेहतर ऑक्यूपेंसी देखने को मिली।

सोमवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही 'दृश्यम द कन्क्लूजन' का भारत में चार दिनों का कुल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 195.50 करोड़ रुपये हो गया है। यानी फिल्म अब 200 करोड़ रुपये के आंकड़े से सिर्फ कुछ करोड़ रुपये दूर है।

सोमवार को दिखी मजबूत पकड़

'दृश्यम द कन्क्लूजन' के लिए सोमवार का प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी फिल्म की असली बॉक्स ऑफिस पकड़ का अंदाजा अक्सर पहले सोमवार के कलेक्शन से लगाया जाता है। फिल्म के सुबह और दोपहर के शो अपेक्षाकृत धीमे रहे, लेकिन शाम और रात के शोज में बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली।

बेहतर ऑक्यूपेंसी के साथ दिन आगे बढ़ने पर फिल्म के कलेक्शन में लगातार सुधार हुआ और आखिरकार सोमवार का आंकड़ा 21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह फिल्म ने अपने पहले सोमवार को भी मजबूत पकड़ दिखाई।

सोमवार का यह प्रदर्शन 2026 में रिलीज हुई फिल्मों के बीच उल्लेखनीय सोमवार कलेक्शन में शामिल बताया जा रहा है। खास बात यह है कि शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में सोमवार को कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली।

चार दिनों में 195.50 करोड़ रुपये

'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद पहले चार दिनों में लगातार मजबूत कमाई की है। फिल्म ने गांधी जयंती के मौके पर रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को 62 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 52 करोड़ रुपये रहा।

रविवार को फिल्म ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन करते हुए 60.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सोमवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये जोड़े।

इस तरह चार दिनों का कुल कलेक्शन इस प्रकार है:

शुक्रवार: 62 करोड़ रुपये

शनिवार: 52 करोड़ रुपये

रविवार: 60.50 करोड़ रुपये

सोमवार: 21 करोड़ रुपये

कुल: 195.50 करोड़ रुपये

यह आंकड़े भारत में फिल्म के आधिकारिक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पर बताए गए हैं।

200 करोड़ क्लब में एंट्री अब बस कुछ कदम दूर

सोमवार के 21 करोड़ रुपये के कलेक्शन के बाद 'दृश्यम द कन्क्लूजन' अब 200 करोड़ रुपये के बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिल्म को 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए अब केवल 4.50 करोड़ रुपये की जरूरत है।

जिस तरह फिल्म ने सोमवार को प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए यह मील का पत्थर ज्यादा दूर नहीं दिखाई देता। हालांकि आगे के वास्तविक कलेक्शन रोजाना के प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे।

पहले हफ्ते में 240 करोड़ का अनुमान

फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए पहले हफ्ते में करीब 240 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। सोमवार के मजबूत प्रदर्शन ने इस अनुमान को और मजबूती दी है।

फिल्म के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह भी है कि अगले सप्ताह कोई बड़ी रिलीज सामने नहीं है। ऐसे में 'दृश्यम 3' को बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी बड़े मुकाबले के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

दूसरे वीकेंड पर भी बड़ी कमाई की उम्मीद

अगले सप्ताह किसी बड़ी रिलीज का दबाव नहीं होने से 'दृश्यम 3' को दूसरे वीकेंड में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का पर्याप्त मौका मिल सकता है। फिल्म की मौजूदा रफ्तार और सोमवार की मजबूत पकड़ को देखते हुए दूसरे वीकेंड से भी बड़े कलेक्शन की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल फिल्म ने चार दिनों में 195.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है और अब उसकी नजर 200 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है। सोमवार के प्रदर्शन ने यह भी साफ कर दिया है कि शानदार वीकेंड के बाद फिल्म की बॉक्स ऑफिस पकड़ अभी कमजोर नहीं पड़ी है।