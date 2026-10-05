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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (15:47 IST)

विजय सलगांवकर की तरह मेकर्स ने छिपाया था बड़ा राज, ऐसे सीक्रेट रखा गया 'दृश्यम 3' का क्लाइमेक्स

Drishyam The Conclusion
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:50 IST)
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भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' अपने तीसरे भाग 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के साथ सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। दर्शक पिछले कई सालों से विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की हर चाल और दिमाग से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे थे। 
 
ऐसे में राइटर्स और मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कहानी को दोहराए बिना दर्शकों को ऐसा सरप्राइज दिया जाए, जिसकी उन्होंने उम्मीद भी न की हो। हाल ही में फिल्म के लेखक आमिल कियान खान ने खुलासा किया कि इस अंतिम अध्याय को गढ़ने के पीछे कितनी मेहनत, गोपनीयता और अजय देवगन की अद्भुत अभिनय प्रतिभा शामिल रही है।
विजय सलगांवकर की तरह ही मेकर्स ने छिपाए अपने सुराग
दृश्यम फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत इसका अप्रत्याशित क्लाइमेक्स और सस्पेंस होता है। यदि फिल्म की कहानी या मुख्य ट्विस्ट लीक हो जाते, तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाता। लेखक आमिल ने बताया कि निर्देशक अभिषेक पाठक ने पूरी शूटिंग के दौरान ठीक वैसा ही गोपनीयता का चक्रव्यूह रचा, जैसा विजय सलगांवकर पुलिस से बचने के लिए रचता है।
 
सेट पर क्लाइमेक्स की पटकथा बहुत ही सीमित लोगों को दी गई थी। क्रू मेंबर्स और अन्य विभागों को केवल उतनी ही जानकारी दी जाती थी, जितनी उन्हें सीन शूट करने के लिए जरूरी होती थी। आमिल ने मजाक में यह भी साझा किया कि फिल्म के क्रू, कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने क्लाइमेक्स जानने के लिए उन्हें रिश्वत देने तक की कोशिश की, लेकिन सबने 'गाइतोंडे' की तरह अपनी वफादारी बनाए रखी और क्लाइमेक्स को पूरी तरह गुप्त रखा।

मलयालम वर्जन से अलग और स्वतंत्र कहानी
अक्सर यह माना जाता है कि हिंदी 'दृश्यम' सीधे तौर पर जीतू जोसेफ की मूल मलयालम फिल्म का रीमेक होती है। हालांकि, आमिल ने स्पष्ट किया कि 'दृश्यम 2' के बाद ही हिंदी राइटिंग टीम ने अपनी स्वतंत्र कहानी पर काम शुरू कर दिया था। उस वक्त जीतू जोसेफ का ड्राफ्ट भी पूरी तरह तैयार नहीं था।
 
लेखक का मानना है कि दोनों फिल्मों की तुलना केवल भाषा के आधार पर नहीं की जा सकती। हिंदी और मलयालम दोनों वर्जनों का टोन, कलाकारों का अभिनय और दर्शकों से उनका भावनात्मक जुड़ाव पूरी तरह से अलग अनुभव प्रदान करता है।   
 
फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे अजय देवगन की तारीफ करते हुए आमिल ने बताया कि उनका दिमाग बेहद तेज है। अजय की स्विच करने की क्षमता किसी को भी हैरान कर सकती है। अजय के साथ काम करने का एक किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया, दृश्यम 2 की शूटिंग के दौरान हम किसी दूसरी फिल्म के सिलसिले में बात कर रहे थे। अचानक उन्हें शॉट के लिए बुलाया गया। कुछ ही सेकंड में वह अजय देवगन से 'विजय सलगांवकर' बन गए। उन्होंने परफेक्ट सीन दिया और वापस आकर हमारी पुरानी बातचीत को वहीं से शुरू किया जहां छोड़ा था। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में एक साथ 17 टैब्स खुले रहते हैं और कोई भी हैंग नहीं होता। 
 
बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड्स   
कहानी और कसावट का ही नतीजा है कि 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 176.50 करोड़ रुपए नेट और दुनियाभर में 272.80 करोड़ रुपए ग्रॉस का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' साल 2026 की सबसे तेज़ कमाई करने वाली शीर्ष फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है। 
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