जाह्नवी कपूर ने विंटर लुक से मचाई सनसनी, बोल्ड अंदाज और सिजलिंग पोज ने लूटी महफिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने लुक्स और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। ट्रेडिशनल साड़ी से लेकर वेस्टर्न और ग्लैमरस ड्रेसेस तक, जाह्नवी का हर अवतार उनके फैंस का दिल जीत लेता है। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई और बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों में जाह्नवी का अंदाज, पोज देने का तरीका और आउटफिट हर किसी को आकर्षित कर रहा है। जाह्नवी कपूर के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल लक्जरी फैशन हाउस Miu Miu का विंटर वियर कैरी किया है।

जाह्नवी ने फेयर आइल पैटर्न वाली ब्राउन एंड क्रीम टोन की वूलन मिनी स्कर्ट पहनी हुई है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग प्रिंटेड फुल स्लीव्स टॉप और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर की शॉर्ट फर जैकेट को पेयर किया है।

अपने इस लुक को और भी बोल्ड बनाने के लिए जाह्नवी ने लेदर के नी-हाई लेस्ड बूट्स पहने हैं, जो उनके पूरे पहनावे को एक परफेक्ट और स्टाइलिश विंटर-ग्लैम वाइब दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डार्क शेड का एक हैंडबैग भी कैरी किया है जो उनके लुक को पूरा करता है।

तस्वीरों में जाह्नवी का कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड देखने लायक है। उन्होंने दीवार से टिककर, बैठकर और सीधे कैमरे में देखते हुए बेहद हॉट और सिजलिंग पोज दिए हैं। कुछ तस्वीरों में वह डार्क सनग्लासेस लगाए हुए नजर आ रही हैं, जो उनके एटीट्यूड और ग्लैमर में चार चांद लगा रहा है।

जाह्नवी कपूर ने अपने इस ग्लैम लुक को कम्प्लीट करने के लिए न्यूड और ग्लोइंग मेकअप को चुना है। सॉफ्ट लिपस्टिक, हल्का ब्लश और हाइलाइटर उनके नेचुरल स्किन टोन को और निखार रहा है।

हेयर स्टाइल की करें तो जाह्नवी ने अपने लंबे काले बालों को ओपन मिडल-पार्टेड सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया है। उनके बालों का यह वॉल्यूमिनाइज्ड और बाउंसी लुक उनके आउटफिट और चेहरे की बनावट पर काफी जंच रहा है।

जाह्नवी कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। फैंस कमेंट सेशन में लगातार उनकी खूबसूरती, बोल्डनेस और ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं।