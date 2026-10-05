आयुष्मान खुराना की 'मुपापा' में हुई 'बंदिश बैंडिट्स' फेम श्रेया चौधरी की एंट्री, बड़े पर्दे पर मचाएंगी तहलका

लीक से हटकर फिल्में बनाने और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना इस समय अपनी बैक-टू-बैक आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'उड़ता तीर' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, वहीं अब उनकी आगामी फिल्म 'मुपापा' को लेकर भी जबदस्त अपडेट सामने आया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म की चर्चित सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स' से अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रेया चौधरी को आयुष्मान खुराना स्टारर नई फिल्म 'मुपापा' में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी श्रेया चौधरी के किरदार और कहानी के बारे में गोपनीयता बनाए रखी है और किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना दर्शकों के लिए काफी फ्रेश और रोमांचक अनुभव होने वाला है।

फिल्म 'मुपापा' का निर्देशन समीर सक्सेना कर रहे हैं, जिन्होंने 'काला पानी' जैसी शानदार सीरीज का निर्देशन किया था। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और 'पोषम पा पिक्चर्स' मिलकर कर रहे हैं। गौरतलब है कि पोषम पा पिक्चर्स की स्थापना समीर सक्सेना, बिस्वपति सरकार, सौरभ खन्ना और अमित गोलानी ने मिलकर की है।

मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म 19 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 'मुपापा' के अलावा आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी एक और अनोखी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं।

हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने एक नया अपडेट शेयर किया है। पहले यह फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव करते हुए इसे 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया गया है।