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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (15:01 IST)

दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 3 दिन में 174.50 करोड़, बना 2026 का दूसरा सबसे बड़ा ओपनर

Drishyam 3 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:04 IST)
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‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर शुरुआत करते हुए 2026 के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। फिल्म ने शुक्रवार से रविवार तक शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में कुल 174.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।
 
हिंदी फिल्मों की बात करें तो ‘दृश्यम 3’ अब 2026 की दूसरी सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड देने वाली फिल्म बन गई है। इससे आगे सिर्फ ‘धुरंधर 2’ है। फिल्म की तीन दिन की कमाई ने साफ कर दिया है कि अजय देवगन स्टारर इस फ्रेंचाइजी को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

रविवार की कमाई ने बढ़ाई उम्मीदें

‘दृश्यम 3’ ने गांधी जयंती की राष्ट्रीय छुट्टी के कारण शुक्रवार को शानदार शुरुआत की थी। फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद शनिवार को कमाई 52 करोड़ रुपये रही।
 
लेकिन फिल्म के लिए सबसे बड़ी और सकारात्मक बात रविवार का कलेक्शन रहा। रविवार को ‘दृश्यम 3’ ने 60.50 करोड़ रुपये कमाए। यानी छुट्टी वाले शुक्रवार के मुकाबले रविवार की कमाई लगभग उसी स्तर पर रही।
 
बॉक्स ऑफिस के लिहाज से यह फिल्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। आमतौर पर ओपनिंग डे पर छुट्टी का फायदा मिलने के बाद दूसरे और तीसरे दिन कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ‘दृश्यम 3’ का रविवार को 60.50 करोड़ रुपये तक पहुंचना बताता है कि फिल्म को दर्शकों से मजबूत रिस्पॉन्स और पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी मिल रही है।
 

3 दिन में 174.50 करोड़

फिल्म के पहले वीकेंड का पूरा कलेक्शन इस तरह रहा: 
  • शुक्रवार: 62 करोड़ रुपये
  • शनिवार: 52 करोड़ रुपये
  • रविवार: 60.50 करोड़ रुपये
  • कुल: 174.50 करोड़ रुपये
 
इस तरह ‘दृश्यम 3’ ने महज तीन दिनों में 174.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अब फिल्म की नजर 200 करोड़ रुपये के क्लब पर है।
 
उम्मीद है कि फिल्म सोमवार या मंगलवार तक 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, इसके बाद असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि वीकेंड के बाद सोमवार से गुरुवार तक फिल्म कितनी मजबूती से कमाई बरकरार रखती है, वही इसकी पहले सप्ताह की अंतिम कमाई तय करेगी।
 

टिकट पर कोई ऑफर या डिस्काउंट नहीं

‘दृश्यम 3’ के मेकर्स फिलहाल वीकडेज में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किसी तरह का टिकट ऑफर या डिस्काउंट देने के मूड में नहीं हैं। मंगलवार को भी कोई डिस्काउंटेड टिकट ऑफर नहीं रखा गया है।
 
ऐसे में सोमवार से गुरुवार तक फिल्म का प्रदर्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर फिल्म बिना किसी टिकट ऑफर के मजबूत कलेक्शन बनाए रखने में कामयाब रहती है, तो यह इसकी वास्तविक दर्शक स्वीकार्यता का बड़ा संकेत होगा।

अब पहले सप्ताह पर नजर

तीन दिनों में 174.50 करोड़ रुपये की कमाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ‘दृश्यम 3’ अपना पहला सप्ताह कितने करोड़ पर खत्म करती है।
 
रविवार के 60.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन ने फिल्म के लिए उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। गांधी जयंती की छुट्टी से मिली शानदार शुरुआत के बाद रविवार को भी लगभग उसी स्तर की कमाई बनाए रखना इस बात का संकेत है कि फिल्म सिर्फ शुरुआती भीड़ के भरोसे नहीं चल रही, बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया भी इसके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है।
 
अब सोमवार से गुरुवार तक के आंकड़े तय करेंगे कि ‘दृश्यम 3’ पहले सप्ताह में कितनी बड़ी छलांग लगाती है और 2026 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रेस में अपनी स्थिति कितनी मजबूत करती है।
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