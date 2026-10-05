दृश्यम 3 की आंधी भी नहीं रोक पाई हनुमान अंश को, 9वें वीकेंड में भी शानदार कमाई

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बड़ी फिल्मों और बड़े सितारों का दबदबा माना जाता है। ऐसे माहौल में ‘हनुमान अंश’ ने अपनी कमाई से हर किसी को चौंका दिया है। फिल्म ने 9वें सप्ताह में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है और सबसे खास बात यह है कि अब तक इसकी कमाई पर किसी बड़ी स्टारकास्ट, भारी-भरकम प्रमोशन या जबरदस्त पब्लिसिटी का सहारा नहीं रहा।

जब ‘हनुमान अंश’ रिलीज हुई थी, तब शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी लंबी पारी खेलेगी। फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, इसके प्रचार और पब्लिसिटी को लेकर भी वैसा माहौल नहीं बनाया गया था, जैसा आमतौर पर बड़ी फिल्मों के लिए देखने को मिलता है। इसके बावजूद फिल्म ने धीरे-धीरे दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई और माउथ पब्लिसिटी के दम पर हिट फिल्म का सफर तय किया।

फिल्म की असली ताकत दर्शकों की प्रतिक्रिया बनी। जिन लोगों ने फिल्म देखी, उन्होंने इसे आगे देखने के लिए दूसरे दर्शकों को प्रेरित किया। यही वजह रही कि रिलीज के कई सप्ताह बाद भी फिल्म की कमाई पूरी तरह थमती नजर नहीं आई।

दृश्यम 3 की लहर में भी कायम पकड़

अब फिल्म के सामने ‘दृश्यम 3’ जैसी बड़ी रिलीज की चुनौती है। देशभर में ‘दृश्यम 3’ की चर्चा और लहर के बावजूद ‘हनुमान अंश’ ने 9वें वीकेंड में 7.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को फिल्म ने 2.40 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद शनिवार को 2 करोड़ और रविवार को 2.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह 9वें वीकेंड में फिल्म की कुल कमाई 7.20 करोड़ रुपये रही।

भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 306.73 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।

9वें सप्ताह में भी दर्शकों का भरोसा

‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस सफर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि फिल्म ने शुरुआत से ही किसी बड़े स्टार के नाम या भारी प्रमोशनल कैंपेन के बजाय दर्शकों की प्रतिक्रिया के भरोसे अपना सफर आगे बढ़ाया।

फिल्म की सप्ताहवार कमाई भी इसकी लंबी बॉक्स ऑफिस रेस की कहानी बताती है। पहले सप्ताह में फिल्म ने 90 लाख रुपये और दूसरे सप्ताह में 46 लाख रुपये कमाए। तीसरे सप्ताह में इसका कारोबार बढ़कर 10 करोड़ रुपये पहुंच गया।

चौथे सप्ताह में फिल्म ने 58.50 करोड़ रुपये, पांचवें सप्ताह में 83.30 करोड़ रुपये और छठे सप्ताह में 76.07 करोड़ रुपये का कारोबार किया। सातवें सप्ताह में फिल्म ने 43 करोड़ रुपये और आठवें सप्ताह में 27.30 करोड़ रुपये कमाए।

इसके बाद 9वें वीकेंड के 7.20 करोड़ रुपये जोड़ने के साथ फिल्म की कुल भारत नेट कमाई 306.73 करोड़ रुपये हो गई है।

माउथ पब्लिसिटी बनी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत

‘हनुमान अंश’ की सफलता इस बात का उदाहरण है कि बॉक्स ऑफिस पर हमेशा सिर्फ बड़े सितारे, बड़ा बजट और बड़े स्तर का प्रचार ही काम नहीं करता। अगर फिल्म दर्शकों को पसंद आती है तो माउथ पब्लिसिटी भी उसे लंबी रेस का खिलाड़ी बना सकती है।

जिस फिल्म से शुरुआत में बहुत बड़ी कमाई की उम्मीद नहीं की गई थी, वही अब 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। खास बात यह है कि फिल्म ने यह मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है, जब उसके सामने बड़ी स्टारकास्ट और बड़े प्रचार वाली फिल्मों की चुनौती भी मौजूद है।

‘हनुमान अंश’ का 306.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन इसलिए सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं, बल्कि दर्शकों के भरोसे से बनी फिल्म की लंबी पारी की कहानी भी है।