'स्मित मच्छार के लिए भी दो शब्द बोलिए', नसीरुद्दीन शाह पर भड़के पीयूष मिश्रा, पूछे 3 तीखे सवाल

भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत के दो दिग्गज कलाकार—नसीरुद्दीन शाह और पीयूष मिश्रा के बीच छिड़ी वैचारिक जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। हाल ही में मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और संगीतकार विशाल ददलानी समेत कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं।

इस प्रदर्शन के तुरंत बाद अभिनेता-गीतकार पीयूष मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर नसीरुद्दीन शाह पर सीधा निशाना साधा है। 'आदाब अर्ज' से शुरुआत करते हुए पीयूष मिश्रा ने तंज भरे लहजे में नसीरुद्दीन शाह से देश-दुनिया के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ने और स्टैंड लेने की मांग की।

वीडियो में पीयूष मिश्रा ने बिना किसी लाग-लपेट के तीन प्रमुख घटनाओं का जिक्र करते हुए नसीरुद्दीन शाह को घेरा। उन्होंने नसीर साहब से फ्लाई दुबई की फ्लाइट में यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार की तारीफ करने और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की घयना पर बयान देने की मांग की है।







दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबाई की फ्लाइट 1073 का जिक्र करते हुए पियूष ने कहा, वहां एक बड़ा हादसा होते-होते टला। मिस्टर स्मित मच्छार ने अदम्य साहस दिखाते हुए 180 यात्रियों की जान बचाई। पीयूष ने तंज कसते हुए कहा, "नसीर साहब, उस जांबाज के लिए भी जरा दो शब्द बोलिए और बधाई का संदेश भेजिए।"

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि वहां छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई, आगजनी और घमासान हुआ। नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयानों पर चुटकी लेते हुए पीयूष ने कहा, "आप तो कहते थे कि इन बच्चों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, फिर अब जब उन बच्चों पर संकट आया है तो संवेदना का एक मैसेज वहां भी भेजिए।"

झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा, "मैंने आपसे झारखंड के लिए मदद मांगी थी, तो आपने एक पाकिस्तानी शायरा की नज़्म भेज दी। वहां के लोगों को किसी नज़्म, पिज्जा या बर्गर की जरूरत नहीं थी; उन्हें आटा, दाल, रोटी और लिट्टी-चोखा चाहिए था।"

पीयूष मिश्रा का आरोप है कि जब किसी खास विचारधारा या मुद्दे से जुड़ा प्रदर्शन होता है, तो कुछ कलाकार तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब आम जनता या छात्रों से जुड़ी वास्तविक जमीनी समस्याएं सामने आती हैं, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। अपने वीडियो के अंत में पीयूष मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा, "अब आप जब भी कोई ऐसा बयान देंगे, पीयूष मिश्रा का जवाब आपको तुरंत मिलेगा।" उन्होंने अपने संदेश का समापन 'आपका बच्चा पीयूष मिश्रा' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के साथ किया।