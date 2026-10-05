'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ मिला इतने लाख प्राइज मनी

रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' अपने रोमांचक पड़ाव के बाद आखिरकार समाप्त हो गया है। एक साल के लंबे ब्रेक के बाद 'डर का नया दौर' थीम के साथ लौटे इस सीजन ने टीवी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हफ्तों तक एक से बढ़कर एक खौफनाक स्टंट का सामना करने के बाद टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।

ग्रैंड फिनाले में मुकाबला बेहद कड़ा था। अविनाश मिश्रा ने टॉप-3 में पहुंचे अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी ऋत्विक धनजानी और ओरी को पछाड़ते हुए 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने नाम की। इस पूरे सीजन में पुराने और नए कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली, लेकिन अविनाश ने अपने संयम और शारीरिक क्षमता के दम पर जीत हासिल की।

विजेता को क्या-क्या मिला?

'खतरों के खिलाड़ी' विनर की ट्रॉफी उठाने के साथ ही अविनाश मिश्रा पर ईनामों की बारिश हुई है। उन्हें 20 लाख रुपए प्राइज मनी मिली। इसके साथ ही एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार और यूरोप की स्पॉन्सर्ड ट्रिप भी मिली। फिनाले तक पहुंचे टॉप-3 कंटेस्टेंट्स को एक-एक स्पोर्ट्स बाइक भी दी गई।

जीत के बाद भावुक हुए अविनाश मिश्रा

अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर अविनाश मिश्रा ने एक आधिकारिक बयान में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, खतरों के खिलाड़ी जीतना मेरे लिए बेहद खास है। जब मैंने यह शो साइन किया था, तब मुझे लगा था कि मुझे किसी और के सामने खुद को साबित करना है, लेकिन इस सफर में मुझे समझ आया कि मुझे सिर्फ खुद से मुकाबला करना था। टीवी पर सालों तक काम करने के बाद लोग मुझे सिर्फ एक 'गुड लुकिंग गाय' के रूप में जानते थे। मैं उस पहचान से अलग अपनी असल हिम्मत लोगों को दिखाना चाहता था।

उन्होंने आगे कहा कि यह शो शारीरिक क्षमता से ज्यादा दिमाग का खेल है। ऊंचाई या डर के किनारे खड़े होकर कोई एक्टिंग काम नहीं आती, वहां केवल आपका फैसला और आत्मविश्वास काम करता है। अविनाश ने माना कि इस शो ने उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया है।

पूरे सीजन में एक भी स्टंट नहीं किया एबॉर्ट

अविनाश मिश्रा शुरुआत से ही शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक रहे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने पूरे सीजन में एक भी स्टंट एबॉर्ट नहीं छोड़ा। इसके अलावा, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर 'स्विफ्ट इम्युनिटी जैकेट' भी जीती थी। इस जैकेट ने उन्हें खास ताकत दी थी, जिससे वे खुद को किसी स्टंट से बचा सकते थे या किसी अन्य कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन से सुरक्षित कर सकते थे।

डीजे से रियलिटी शो के किंग तक का सफर

अविनाश मिश्रा का टीवी इंडस्ट्री का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। एक्टिंग में कदम रखने से पहले अविनाश एक पेशेवर डीजे (DJ) के रूप में काम करते थे। उन्होंने साल 2016 में शो 'सेठजी' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद 2017 में 'इश्कबाज़' और 2018 में 'मरियम खान - रिपोर्टिंग लाइव' से उन्हें घर-घर में पहचान मिली।

साल 2022 में आए शो 'नाथ' ने अविनाश के करियर को एक नया मोड़ दिया। 2024 में अविनाश ने 'बिग बॉस 18' में हिस्सा लिया, जहां वे चौथे स्थान पर रहे थे। जब वे बिग बॉस हाउस के अंदर ही थे, तभी उन्हें 'खतरों के खिलाड़ी 15' के लिए फाइनल कर लिया गया था।