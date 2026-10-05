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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (12:08 IST)

'हनुमान अंश' की सफलता के बाद कैंची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, विशाल चतुर्वेदी ने भक्तों से की खास अपील

Hanuman Ansh movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (12:10 IST)
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विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' की जबरदस्त सफलता के बाद उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के पवित्र स्थान कैंची धाम में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है। लंबे वीकेंड और सरकारी छुट्टियों के चलते नैनीताल जिले के भवाली स्थित इस आश्रम की ओर जाने वाली सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। 
 
कैंची धाम में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और लगातार बिगड़ते ट्रैफिक हालात को देखते हुए निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सोच-समझकर यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विशाल चतुर्वेदी ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि वे कैंची धाम के लिए निकलने से पहले वहां की जमीनी स्थिति और ट्रैफिक अपडेट्स की जानकारी जरूर ले लें।
 
फिल्म 'हनुमान अंश' और भीड़ का कनेक्शन
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश', जो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि इस फिल्म के बाद नीम करोली बाबा के प्रति लोगों की उत्सुकता और आस्था और अधिक बढ़ गई है, जिससे कैंची धाम में अचानक पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
 
इस पर अपनी बात रखते हुए निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने कहा, कैंची धाम में इस वक्त भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कई लोगों का कहना है कि हमारी फिल्म देखने के बाद लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, मेरी सभी श्रद्धालुओं से नम्र विनती है कि आप जब भी कैंची धाम जाने का विचार करें, तो पहले वहां के हालात और परिस्थितियों की जानकारी अवश्य लें।
 
वीडियो में विशाल चतुर्वेदी ने कैंची धाम परिसर और मुख्य मार्गों पर हो रही भारी धक्का-मुक्की और जाम पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि घंटों लंबे ट्रैफिक जाम और भारी जनसैलाब के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक भीड़ के कारण घुटन और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने अपील की कि लोग बिना योजना बनाए ऐसे भीड़भाड़ वाले माहौल में अपने परिजनों को न लाएं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
 
कैंची धाम न पहुंच पाएं तो इन 5 पवित्र स्थानों पर लें बाबा के दर्शन
विशाल चतुर्वेदी ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नीम करोली बाबा की कृपा केवल कैंची धाम तक सीमित नहीं है। यदि अत्यधिक भीड़ या जाम के कारण आप कैंची धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप बाबा महाराज के अन्य पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
 
हनुमान गढ़ी (नैनीताल, उत्तराखंड): नैनीताल के पास स्थित यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बाबा नीम करोली द्वारा स्थापित प्रमुख तीर्थों में से एक है।
काकड़ीघाट आश्रम (उत्तराखंड): नैनीताल जिले में स्थित यह अत्यंत शांत और सुरम्य आश्रम बाबा महाराज की तपोस्थली रहा है।
अकबरपुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में महाराज जी का जन्म स्थान है, जो श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र माना जाता है।
नीब करोरी गांव (उत्तर प्रदेश): फर्रुखाबाद जिले में स्थित यह वह पवित्र गांव है जहां महाराज जी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी।
वृंदावन आश्रम (उत्तर प्रदेश): वृंदावन स्थित यह आश्रम वह पावन स्थान है जहां नीम करोली बाबा ने महासमाधि ली थी।
 
डायरेक्टर विशाल ने श्रद्धालुओं को दिलासा देते हुए अंत में कहा कि बाबा महाराज हर स्थान पर व्याप्त हैं और वे अपने हर सच्चे भक्त के दिल में निवास करते हैं। इसलिए कैंची धाम में घंटों लाइन में लगकर परेशान होने के बजाय इन अन्य पावन स्थलों का रुख करें।
 
क्यों उमड़ रही है कैंची धाम में इतनी भीड़?
1964 में स्थापित कैंची धाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं और दिग्गज हस्तियों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। इस बार गांधी जयंती की छुट्टी के साथ शनिवार और रविवार का वीकेंड जुड़ने से उत्तराखंड के लगभग सभी पर्यटन स्थलों जैसे मसूरी, नैनीताल और कैंची धाम में पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद देखी गई।
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