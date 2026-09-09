जेल जाने से बचेंगे राजपाल यादव? सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मगर जमा करने होंगे इतने करोड़ रुपए

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक पुराने वित्तीय विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। लंबे समय से चले आ रहे चेक बाउंस मामले में अब अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हालांकि यह राहत पूरी तरह बिना शर्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर से अस्थायी छूट देते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने सात चेक बाउंस मामलों में उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभिनेता को 10 सितंबर तक सरेंडर करना था।

8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले का मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने साफ किया कि 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पूरी होने पर राजपाल यादव को सरेंडर से छूट मिलेगी।

'आता पता लापता' की फाइनेंसिंग से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला राजपाल यादव की फिल्म 'आता पता लापता' से जुड़ा हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक साल 2010 में फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए की रकम ली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसके बाद रकम की वापसी को लेकर विवाद शुरू हो गया।

रकम का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण ब्याज समेत बकाया राशि बढ़ती चली गई। लंबे समय तक चले कानूनी विवाद में सात चेक के कथित अनादरण को लेकर अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं। इस मामले में राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी फिल्म निर्माण कंपनी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है।

जेल जा चुके हैं राजपाल यादव

इस मामले की कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है। ट्रायल कोर्ट ने 2018 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था। इसके बाद मामला सेशन कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। 2024 में हाई कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए अभिनेता को बकाया राशि चुकाने के लिए गंभीर और वास्तविक प्रयास करने को कहा था।

हालांकि भुगतान को लेकर विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2026 में राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जमा किए, जिसके बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली। अदालत के सामने करीब 9 करोड़ के बकाये का मुद्दा भी सामने आया था।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर बढ़ी मुश्किल

जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सातों मामलों में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद सुनाई गई, हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ने प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। उनकी पत्नी राधा यादव के लिए भी अलग आर्थिक दंड निर्धारित किया गया।

अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने अभिनेता को कुछ समय के लिए राहत जरूर दी है, लेकिन 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त उनके सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।