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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:22 IST)

आदित्य धर हुए 'हनुमान अंश' के मुरीद, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के लिए लिखा खास मैसेज

Aditya Dhar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:24 IST)
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भारतीय सिनेमा जगत में जब कोई फिल्म अपनी सादगी और आस्था के बल पर इतिहास रचती है, तो पूरे उद्योग की नजरें उस पर टिक जाती हैं। महान संत नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचा रही है। 
 
दर्शकों के भारी प्यार के बीच अब इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक आदित्य धर का भी मजबूत साथ और सराहना मिल चुकी है। फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक आदित्य धर ने 'हनुमान अंश' और इसके नवोदित निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी के काम की प्रशंसा की है।
 
इमोशनल पोस्ट शेयर कर जीता दिल
आदित्य धर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर 'हनुमान अंश' का एक आधिकारिक पोस्टर साझा किया, जिसमें नीम करोली बाबा के स्वरूप में मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए आदित्य ने निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को टैग किया और पोस्ट में ‘ॐ’ का पावन प्रतीक, हाथ जोड़ने वाली और लाल दिल की इमोजी जोड़ी।  
 
आदित्य धर का यह भावपूर्ण संदेश सिर्फ एक बधाई पोस्ट नहीं था, बल्कि फिल्म की पूरी टीम के संघर्ष और उनकी आस्था के प्रति गहरा सम्मान दर्शा रहा था। सोशल मीडिया पर आदित्य धर का यह पोस्ट वायरल हो रहा है और सिनेमा प्रेमी इसे एक सच्चे फिल्ममेकर द्वारा दूसरे प्रतिभावान निर्देशक का निस्वार्थ समर्थन मान रहे हैं।
 
2 करोड़ के बजट से 100 करोड़ तक का सफर
'हनुमान अंश' की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। केवल 2 करोड़ के सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने बिना किसी बड़े स्टारकास्ट या भारी-भरकम प्रचार के शुरुआत की थी। महज 10 लाख की ओपनिंग से सफर शुरू करने वाली यह फिल्म दमदार 'वर्ड-ऑफ-माउथ' के कारण बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर चुकी है।  
 
फिल्म का निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है, जो पेशे से एक MBBS डॉक्टर रहे हैं और नीम करोली बाबा के विचारों से गहराई से प्रभावित होकर फिल्ममेकिंग में आए। विशाल ने खुद इस फिल्म के लिए अपनी फीस नहीं ली और शूटिंग के दौरान सात्विक नियमों का कड़ाई से पालन किया। 
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