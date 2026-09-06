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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (15:51 IST)

चोट के बाद काम पर लौटे कार्तिक आर्यन, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के लिए पहुंचे लंदन

Kartik Aaryan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (15:55 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग शुरू करने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपनी लंदन यात्रा की तस्वीर साझा करते हुए फिल्म के शूटिंग प्रारूप की पहली झलक भी दिखाई है।
 
कार्तिक द्वारा साझा की गई तस्वीर में वह ‘कैप्टन इंडिया’ का शूटिंग प्रारूप हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। प्रारूप के आवरण पर फिल्म के निर्देशक शिमित अमीन का नाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
 
तस्वीरों में कार्तिक के घायल पैर की झलक भी देखने को मिली है। बताया जाता है कि कबीर खान की आगामी खेल आधारित फिल्म के लिए एक गहन एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान कार्तिक घायल हो गये थे, जिसके बाद उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। 
 
चिकित्सकों ने उन्हें कुछ समय आराम और स्वास्थ्य लाभ की सलाह दी थी। ऐसे में अब ‘कैप्टन इंडिया’ की शूटिंग के लिए उनकी वापसी को उनके पेशेवर दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है।
‘कैप्टन इंडिया’ में कार्तिक आर्यन एक पायलट की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक ऐतिहासिक निकासी अभियान से प्रेरित बतायी जा रही है। शिमित अमीन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज, बावेजा स्टूडियोज और डोपामिन स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है।
 
बड़े पैमाने पर बन रही इस फिल्म के विषय को लेकर दर्शकों में पहले से ही खासा उत्साह है। ‘कैप्टन इंडिया’ 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
 
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